La Barbie Umana esiste davvero ed è incredibilmente assomigliante alla bambola di casa Mattel: scopri la storia di Pixee Fox.

Ritorna alle cronache una persona che in questo periodo può essere considerata una sorta di star del cinema: la “Barbie umana“. Non stiamo parlando di Margot Robbie, interprete del successo cinematografico del momento, ma di Pixee Fox, una modella di 32 anni famosa per assomigliare in tutto e per tutto alla bambola di casa Mattel grazie ai numerosi interventi chirurgici (anche estremi) ai quali si è sottoposta.

Pixee Fox: la Barbie Umana esiste davvero

Forse ve la ricordate per l’ospitata a Domenica Live di qualche anno fa: Pixee Fox è una modella oggi 32-enne salita all’onore delle cronache per la sua passione per la chirurgia estetica, che l’ha portata a diventare una vera e propria “Barbie umana“.

A chi la trova di fronte sembra proprio di parlare con un giocattolo a grandezza naturale, tanto gli interventi l’hanno trasformata.

La donna, svedese ma che vive in North Carolina, non ha mai avuto l’obiettivo di somigliare a Barbie, ma di essere se stessa. Tuttavia, possiamo dire senza paura di sbagliare, che la “se stessa” che cerca assomiglia decisamente alla bambola di Mattel.

Dal 2011 in avanti, Pixee Fox si è sottoposta a oltre 200 interventi di chirurgia estrema (tutti costosissimi), che l’hanno trasformata così in una Barbie umana. Tra l’altro: si è fatta rimuovere 6 costole per diminuire la dimensione di vita e addome, ha cambiato colore degli occhi, si è fatta ricostruire le mascelle, rifatta più volte il seno…

Ma quanto ha speso? Si parla di oltre 500mila euro per trasformare il suo corpo a suo piacimento…

