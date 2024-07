Battiti Live: cambio di logo e dello spot trasmesso sulle reti Mediaset. Cosa sta succedendo al celebre evento musicale?

L’edizione 2024 di Battiti Live sta già andando in onda in diretta su RadioNorba e TeleNorba, prima di passare in differita su Canale 5 dall’8 luglio al 5 agosto, sempre condotto da Alvin e Ilary Blasi. C’è però un giallo che sta avvolgendo l’evento: il cambio di logo e di spot di Battiti Live, di cui si sono accorti diversi telespettatori a programma in corso. A far discutere è soprattutto la scomparsa dei riferimenti ai due canali del gruppo pugliese Norba (Radio Norba e Tele Norba), che non si vede più sugli spot promozionali che stanno comparendo in questi giorni sulle reti Mediaset. Ma cosa sarà mai successo agli storici organizzatori di questo evento ormai tradizionale dell’estate musicale italiana?

Battiti Live: cambio spot e logo sulle reti Mediaset

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Battiti Live è il concertone estivo che andrà in scena fino al 7 luglio. Finora è stato trasmesso live su Radio Norba e Tele Norba ma dall’8 luglio al 5 agosto lo vedremo anche in prima tv su Canale 5. Sarà la prima volta che lo spettacolo – dopo il record di ascolti dell’anno scorso – si sposterà sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, dato che fino al 2023 è sempre stato trasmesso su Italia 1.

In questo passaggio, tuttavia, qualcuno ha notato delle differenze. Un cambio di logo e di spot nella promozione di Battiti Live su Canale 5 che sembra molto sospetto.

L’evento, in realtà, si chiama “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ma, da qualche giorno, nel logo e nello spot compare solo la dicitura “Cornetto Battiti Live“, senza più alcun riferimento all’emittente pugliese.

Probabilmente, a essere stato determinante in tal senso è stato il passaggio su Canale 5 che, quest’anno, ha curato direttamente lo show. Per questo motivo, dunque, ogni riferimento a Radio Norba è stato volutamente tagliato, sebbene l’emittente risulti ancora tra gli organizzatori.

