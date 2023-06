L’attrice che interpreta da anni il ruolo di Steffy parla della sua collaborazione con la soap opera tra le più longevi al mondo: Beautiful

L’attrice Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy nella soap opera Beautiful, ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato della sua esperienza nella serie. Nonostante interpreti il personaggio di Steffy da ben 15 anni, ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare la soap, anche se ammette che “la convivenza prolungata può diventare difficile”.

Jacqueline è molto felice e grata di interpretare Steffy, considerando l’opportunità professionale che le è stata data. Attualmente, nella trama della soap opera, Steffy sta vivendo un dramma in quanto suo marito Finn è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da Sheila.

Steffy è finita in ospedale in gravi condizioni, ma si è risvegliata, anche se la sua situazione rimane delicata. Presto ricorderà che è stata Sheila ad averle sparato, e la trama si svilupperà con ulteriori colpi di scena che lasceranno i telespettatori a bocca aperta.

Nella vita reale, Jacqueline MacInnes Wood è in attesa del suo quarto figlio, che nascerà ad agosto. La sua famiglia conta già tre maschietti, avuti dal matrimonio con Elan Ruspoli, un agente cinematografico di origini romane.

Beautiful, grosso colpo di scena in arrivo: proverà a baciarlo, ma ecco cosa accadrà

Nelle anticipazioni americane di Beautiful, sono in arrivo delle interessanti novità per Thomas. Hope cercherà di baciarlo a San Francisco durante un viaggio di affari in cui rimarranno bloccati, ma lui rifiuterà le sue avance. Dopo varie peripezie, riceveranno la notizia che il jet dei Forrester è stato riparato e potranno ripartire. Thomas e Hope decidono di festeggiare, e proprio durante le celebrazioni accadrà qualcosa di sorprendente…

Foto: Kikapress