L’assenza di Belen Rodriguez a Le Iene non è passata inosservata: al suo posto Claudio Santamaria

Ieri sera, la puntata di “Le Iene” su Italia Uno ha visto una sostituzione dell’ultima ora: al posto della conduttrice Belen Rodriguez, è apparso Claudio Santamaria.

La ragione del cambio è stata spiegata dall’attore stesso al pubblico: Belen non si sentiva bene e non ha potuto condurre la puntata. Santamaria ha quindi mandato un abbraccio alla conduttrice che seguiva il programma da casa. La conduttrice e showgirl è assente anche dai social: l’ultimo post risale a 4 giorni fa.

La sostituzione dell’ultima ora ha fatto pensare a molti spettatori a situazioni simili accadute in passato, come quella di Teo Mammucari. Secondo alcune fonti, il conduttore avrebbe lasciato lo studio poco prima dell’inizio della diretta a causa di una discussione con Davide Parenti. Mediaset ha smentito questa versione dei fatti, spiegando che Mammucari aveva già deciso di lasciare il programma dopo un anno insieme a Belen e che si sarebbe dedicato ad altri progetti della rete.

Nonostante ciò, la sostituzione di Belen con Claudio Santamaria ha portato un po’ di freschezza alla puntata e gli spettatori hanno potuto apprezzare la sua presenza sullo schermo. Inoltre, l’arrivo di Max Angioni come nuovo conduttore nelle prossime puntate promette ulteriori novità per il programma.

Stefano de Martino dov’è mentre Belen Rodriguez ‘non sta bene’ a casa? Il post di poche ore fa parla chiaro

Intanto, Stefano de Martino non è al fianco della sua dolce metà ma non è come molti potrebbero pensare. Si tratta di motivi di lavoro: il conduttore e ballerino è infatti impegnato a teatro, nel tour “Meglio Stasera”, che in questo periodo si sta svolgendo in diverse città delle Marche, come da lui stesso documentato su Instagram.

Foto: Kikapress