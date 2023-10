La salute di Belen Rodiguez preoccupa fan e familiari: la showgirl è visibilmente dimagrita

Belen Rodriguez è recentemente sparita dai radar televisivi dopo aver rinunciato a due apparizioni programmate, in programmi come “Domenica In” e “Stasera C’è Cattelan”. Ha giustificato la sua assenza a causa di problemi di salute, confermati da fonti vicine a lei.

Cecilia Rodriguez insieme a sua madre Veronica Cozzani hanno aiutato Belen durante questo periodo difficile, mentre Ignazio Moser e la sua fidanzata si sono presi cura della figlia, Luna Marì.

Questa situazione ha preoccupato i fan, poiché Belen è apparsa dimagrita e fragile. Il suo ex Stefano De Martino è stato visto in eventi pubblici, mentre sua figlia Luna Marì ha trascorso del tempo con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per permettere a Veronica di assistere Belen.

Fabrizio Corona, ex fidanzato e amico di Belen, ha dichiarato a Domenica In che sta attraversando un momento difficile e che dovrebbe ricevere aiuto anziché essere oggetto di prese in giro. Nonostante tutto, in molti si augurano che Belen possa riprendersi e tornare alla sua carriera artistica.

Belen Rodriguez quanto pesa? Maria De Filippi svela la verità sul suo peso

Uno dei segnali di allarme sulla sua salute sarebbe proprio il suo peso, visibilmente diminuito in queste ultime settimane.

L’anno scorso, durante una puntata di Tu Si Que Vales, era emerso il peso esatto di Belen. È accaduto quanto un sollevatore di pesi ha deciso di mettersi alla prova proprio con Belen. Alla domanda di Maria De Filippi “quanto pesi?”, Belen aveva risposto: “57” chili.

Foto: Kikapress