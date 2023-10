Belen Rodriguez ora vive a Brescia. La scorsa estate, la showgirl argentina ha vissuto un momento piuttosto travagliato tra l’addio a Mediaset e quello a Stefano De Martino, suo ex marito e padre del suo primo figlio, Santiago. Dopo questa fase un po’ confusa, però, ha cominciato una storia con Elio Lorenzoni. Al momento, sembra che stia passando un momento particolarmente duro dal punto di vista personale. Una situazione in seguito alla quale si è trasferita da Milano alla città della Leonessa. Inutile dire che anche questa notizia ha scatenato una lunga serie di recriminazioni sui social, specie da parte di quegli haters che hanno voluto sapere che fine abbiano fatto i bambini, Santiago e Luna Marí. Ma cosa sta succedendo a Belen?

Belen Rodriguez vive a Brescia: critiche per i bambini lasciati a Milano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è partito quando Veronica Cozzani (la mamma di Belen) ha pubblicato sui social una foto di Santiago e Luna Marí sul divano di casa sua. Immediatamente, la macchina dei commenti è partita, tra un “Stanno più con la nonna che con la mamma” e un “E la mamma va di fiore in fiore“, nonché altri messaggi critici nei confronti di Belen.

Quello che emerge, nonostante Veronica Cozzani non abbia risposto, è che la Rodriguez sta passando un periodo particolarmente duro dal punto di vista personale. Una serie di situazioni che, appunto, l’hanno portata a trasferirsi a Brescia dal nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

I bambini, sembra confermato, sono rimasti a vivere a Milano, alternandosi tra mamma Veronica e la permanenza con i rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. A quanto pare, secondo Deianira Marzano, già da alcune settimane, Belen li vedrebbe soltanto la domenica. Da quanto emerge, in queste occasioni la nonna li porterebbe – spesso insieme a Cecilia e Ignazio Moser – dalla mamma, ma a casa di Elio a Brescia.

Interrogato sulla questione, Amedeo Venza ha detto “Io penso che in certi casi la cosa migliore da fare è tacere. Perché penso che se Belen sta vivendo un periodo buio nella sua vita, come questa dei bambini che avrebbe lasciato alla famiglia, io credo che sia una situazione delicata. E credo che nessuno, né i media, né la stampa né il web, debba mettere bocca, perché si sta parlando di questioni delicate. Io spero che queste voci non siano vere, ma se lo sono dobbiamo tacere“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset