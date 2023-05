A Le Iene abbiamo visto Belen Rodriguez ed Emma Marrone insieme e particolarmente affiatate: ecco cosa è successo dopo la puntata.

Emma Marrone è stata ospite dell’ultima puntata delle Iene, dove si è inaspettatamente data alla pazza gioia insieme alla conduttrice del programma di Italia Uno: Belen Rodriguez. Le due, separate in passato dall’amore per lo stesso uomo, Stefano De Martino, sono invece parse affiatate sia in diretta che dopo la trasmissione, come dimostra anche quello che hanno postato in rete.

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme a Le Iene (e dopo)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ai tempi di Amici, si parlò molto della rivalità tra Emma Marrone e Belen Rodriguez. La prima aveva una relazione con il ballerino Stefano De Martino, che però la tradì con la seconda. E proprio con Belen, tra immensi tira e molla, separazioni e ritorni di fiamma, Stefano De Martino ha ancora una relazione.

Per questo vedere Emma e Belen insieme sul palco de Le Iene, con la showgirl argentina che canta a squarciagola le canzoni della Marrone, è stato qualcosa di incredibile per tanti telespettatori italiani. Non è la prima volta che accade, in realtà, già a Tu sì que vales le due si erano salutate schioccandosi un fragoroso bacio sulle guance.

A rendere tutto ancora più fantastico è stato il fatto che alla fine della puntata Belen abbia ripostato su Instagram una clip della serata, nella quale canta insieme ad Emma. Il messaggio è chiaro: “Sappiamo cadere e sappiamo rialzarci – Due donne fortissime“.

Oltre ad essere uno splendido messaggio, si tratta anche di un riferimento ad una caduta fatta da Emma sui divanetti all’inizio dell’esibizione, seguita ad un altro capitombolo, che aveva interessato Belen nella puntata precedente.

Insomma, le due appaiono stranamente più unite che mai… cosa ne penserà Stefano De Martino?

Stefano de Martino commenta così Emma e Belen: ‘guadagnato’. Ecco la sua reazione

Qualche settimana fa, nemmeno a farlo apposta, Stefano De Martino ha parlato della sua ex ai microfoni di Oggi. Anzi, ha svelato di essere convinto di aver in qualche modo giovato alla Marrone: “Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato“.

