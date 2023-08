Belen Rodriguez tiene ancora le foto dei suoi ex sul suo profilo Instagram: ecco chi si vede ancora sulle sue pagine (e chi invece no).

Le storie d’amore di Belen Rodriguez sono da sempre una faccenda pubblica che interessa tutti i suoi fan, soprattutto quando i suoi fidanzati diventano ex… in molti hanno infatti notato che la showgirl, nonostante ne abbia cancellate molte, ha mantenuto sul suo profilo Instagram alcune immagini riferite a storie d’amore passate e, in particolare, a quelle con i padri dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, ovvero Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ma perché mai queste foto sono ancora sul suo profilo?

Belen Rodriguez e le foto degli ex ancora su Instagram: chi c’è e chi non c’è

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Se si sfogliano i post del profilo di Belen Rodriguez, si notano ancora dei post nei quali è ritratta con alcuni suoi ex. La showgirl argentina, nonostante abbia fatto piazza pulita di diverse fotografie, ne mantiene alcune nelle quali ci sono Antonino Spinalbese e Stefano De Martino.

Non c’è invece traccia di altre relazioni Vip della Rodriguez, come quelle con Andrea Iannone, Fabrizio Corona o, tornando indietro nel tempo, con Marco Borriello.

Il motivo potrebbe essere che Spinalbese e De Martino rappresentano gli ex più importanti di Belen, con i quali ha avuto i suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

In particolare, Antonino compare in una foto al tramonto, da solo con la bambina, con la caption “Complimenti al padre che sei“. Sono invece scomparse le foto dei baci e degli abbracci.

Sono invece presenti quelli con Stefano De Martino, e non solo insieme a Santiago. In particolare, possiamo notare un post nel quale si guardano intensamente negli occhi e un altro mentre sono insieme, probabilmente in vacanza, il 10 aprile scorso.

Probabile che, per un grande amore come è stato quello con Stefano, Belen abbia voluto mantenere alcune immagini, vero e proprio simbolo di una vita e ricordo dell’amore che hanno avuto e non solo di quello nei confronti del figlio.

La reazione di De Martino e Antonino su Instagram: nessuno si sarebbe aspettato che avessero reagito così

In molti però si sono accorti di una cosa: Antonino Spinalbese segue Stefano De Martino su Instagram. Sarebbe successo circa un anno dopo la fine della sua storia con la showgirl. Tra i due ex di Belen Rodriguez, per quanto si sia parlato di rivalità, c’è stata sempre tanta stima. Almeno a parole.

Ai tempi del GF Vip, Antonino fece riferimento a lui dicendo “La mia ex adesso ha una storia con un altro, un’altra relazione e lo sanno tutti. Quindi non mi va di mettere nessuno in difficoltà. Non stiamo più insieme, ma resta tutto il resto e non vorrei parlarne. Se io voglio parlare con lei lo faccio di persona e non certo in un programma televisivo. Infatti se avete notato io non faccio mai il suo nome qui dentro. Fuori posso anche discuterci, ma non la nomino qui. Porto rispetto e continuerò sempre a farlo“.

Quanto a Stefano De Martino, anche lui parlò di Antonino senza mai nominarlo, facendo invece riferimento a Luna Marì in una puntata di Bar Stella: “Lei è una bambina splendida e mi chiama Tetè, è davvero adorabile. Per lei io sono come uno zio, un padre ce l’ha già e non ho mai pensato di sostituirlo“.

Photo Credits: Kikapress