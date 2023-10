L’insolita foto di Belen Rodriguez scattata in un negozio a Milano solleva domande sul suo stato e sulle recenti voci riguardanti la sua salute e la sua posizione attuale

Belen Rodriguez ha recentemente destato l’attenzione dei suoi numerosi fan su Instagram, ma stavolta non è stata per una delle sue tipiche foto mozzafiato. Questa volta, la showgirl è stata taggata in una foto che sembra essere stata scattata in un negozio di arredo artigianale a Milano. Questo ha scatenato una serie di speculazioni sulla sua vita e sul suo attuale stato di salute.

Alcuni seguaci di Belen hanno iniziato a ipotizzare che la showgirl stesse cercando mobili e decorazioni per la casa che condividerà con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. La notizia della sua relazione con Lorenzoni aveva fatto scalpore fin dall’inizio, e i fan sono ansiosi di capire come si svilupperà questa nuova fase della sua vita.

Tuttavia, non tutti sono convinti che la foto sia stata effettivamente scattata di recente. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha sollevato dubbi sulla data dell’immagine in cui si vede Belen. Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl non starebbe molto bene al momento e si troverebbe a Brescia, dove vive il suo fidanzato Elio Lorenzoni. Sembrerebbe dunque strano che Belen sia a Milano, cercando arredamento, quando dovrebbe essere altrove.

Inoltre, circolano voci secondo cui Belen sarebbe stata avvistata in una nota clinica privata a Padova. Tuttavia, la struttura non ha confermato né smentito questa notizia, contribuendo a creare ulteriore mistero intorno alla situazione della showgirl.

Fino a questo momento, Belen Rodriguez non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua situazione o alla data esatta in cui è stata scattata la foto nel negozio di arredi. Questo ha alimentato ulteriormente la curiosità dei suoi fan e degli appassionati di gossip, che attendono con impazienza ulteriori sviluppi.

Foto: Kikapress