Belen Rodriguez sbotta sui social contro chi la critica sui suoi ex, da Stefano De Martino ad Antonino Spinalbese fino ad Elio Lorenzoni. Cosa è successo?

Belen Rodriguez è in un momento non semplice della sua vita, tanto che la showgirl argentina sbotta contro i fan (e gli haters) che l’hanno criticata sui social. Il suo exploit è stato dovuto ad un momento sicuramente delicato della sua vita, da quanto si vede da un post pubblicato e che ha subito scatenato un’orda di commenti. Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE:– Stefano De Martino: ‘Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te’. Ecco la frecciata per Belen

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto è partito da un post nel quale Belen si è mostrata in montagna, in alcuni momenti di relax. Il suo messaggio è in spagnolo: “Una vida libre de decidir lo que quiero hasta el final! Con coraje siempre, y tanto amor“. Ovvero: “Una vita libera di decidere quello che voglio fino alla fine! Sempre con coraggio, e tanto amore“.

Inutile dire che il post ha scatenato una serie di polemiche.

“Coraggio Belen? Al contrario, dimostri di essere così fragile, immatura, insensata, irresponsabile… che non puoi vivere 5 minuti senza un uomo al tuo fianco, indipendentemente dall’effetto negativo che questo può portare alla vita dei tuoi figli. Iniziamo a lasciare tanta ipocrisia. Per favore!”, ha scritto una persona. Alla quale lei ha risposto piccata: “Sarà la mia vita no? lo vengo a dire la tua, semplicemente non mi interessa quello che pensi! Però ti ringrazio per la saggezza“.

Belen Rodriguez che sbotta contro i fan, però, non è un caso isolato. Anzi, la showgirl ha preso a rispondere a una serie di commenti negativi.

Qualcuno invece torna a far notare il passaggio repentino tra i suoi ultimi amori, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese e ora Elio Lorenzoni: “Sì, si. Sì, sì… Ecco perché non ti sei concesso un minuto di pausa dallo stare con uno dietro l’altro… Discorso irreale…”. La sua risposta è ancora piccata: “commento maschilista. Che vergogna soprattutto da una donna“.

Belen: il post piccato e l’attacco ai commenti

Poi, Belen ha pubblicato un nuovo post, nel quale ci sono semplicemente due cavalli, nel quale ha scritto un chiaro messaggio: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettando ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi. Belén“.

Anche qui le critiche non sono mancate. A una persona che ha scritto “sempre le stesse medesime cose, stesse frasi, (quasi mai farina del tuo sacco) un copione trito, ritrito e stantio…… che noia“, ha risposto “taglia ancora la cipolla amore mio“.

E, infine, una persona ha commentato con “Si però ogni uomo che cambi dici sempre le stesse cose,e fai le stesse identiche cose……non sei credibile così…. sembra un copione già visto… ovviamente ti auguro il mealio…ma per me tutto ciò è solo ostentare qualcosa che ancora dentro di te non c’è!!!!!! Trova la tua pace….ma che non dipenda da un momento o soprattutto da un uomo“. Stavolta la risposta di Belen, ancora incredibilmente dura, è stata lapidaria: “Sono ca..i miei“.

Photo Credits: Kikapress