Belen Rodriguez risponde a Stefano De Martino e Alessandro Cattelan? Il suo ultimo post su Instagram è piuttosto enigmatico…

Dopo quasi due settimane di silenzio pressoché totale, Belen Rodriguez ha finalmente deciso di rompere il ghiaccio sui social, lasciando tutti a bocca aperta nella giornata di giovedì 28 settembre con quella che sembra essere a tutti gli effetti una frecciatina al suo ex marito Stefano De Martino e ad Alessandro Cattelan. Tuttavia, il suo ritorno è stato tutto tranne che scontato, dato che il suo post su Instagram ha scatenato una valanga di interpretazioni.

Belen Rodriguez: risposta criptica a De Martino e Cattelan?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle immagini condivise, tra cui spicca la presenza della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, oltre a foto di Belen con due abitini diversi, nulla sembra comunicare un messaggio specifico. Ma è la didascalia che ha scatenato il fervore della speculazione dei social: “Quelle scarpe che saltano alto!”.

Cos’è che si cela dietro questa frase enigmatica? Potrebbe essere una semplice osservazione casuale o, forse, un riferimento velato a eventi recenti? Il 26 settembre, Belen era stata al centro dell’attenzione durante l’intervista di Stefano De Martino a Belve condotta da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, De Martino aveva smentito con fermezza le voci che volevano un suo presunto tradimento come motivo della rottura con la showgirl.

Poi, subito dopo l’intervista di De Martino, Alessandro Cattelan aveva preso il microfono durante il suo show in seconda serata su Rai 2, Stasera c’è Cattelan. Qui, il conduttore aveva fatto un breve monologo comico centrato proprio sul dietrofront di Belen, che inizialmente era stata prevista come ospite della puntata ma che, appunto, gli aveva dato buca. Cattelan aveva concluso con un ironico “Belen, sai chi ti saluta tantissimo? Noi!”

Per questo motivo, dopo quel post enigmatico sui social, ora molti si chiedono se Belen abbia intenzione di fare chiarezza sulla sua situazione in modo più diretto. Secondo alcune voci di corridoio, sembra che la showgirl sia in procinto di apparire come ospite in un programma televisivo come Domenica In di Mara Venier. In tal caso, potrebbe avere l’opportunità di fornire ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sciogliere alcuni dei nodi che intrigano il suo pubblico. Cosa succederà?

Belen visibilmente dimagrita dopo la separazione da de Martino: quanto pesa ora

Nel frattempo, i suoi scatti hanno scatenato un’altra polemica: quella sul peso. Tra i commenti comparsi sotto il suo ultimo post, qualcuno ha scritto: “Bella, ma dimagrita tantissimo“.

Ma anche cose più pesanti come: “Ora il dimagrimento ad un passo dall’anoressia“. Oppure “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo“.

Lei stessa ha ammesso: “Purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza“.

