Fabrizio Corona se la prende con Alessandro Cattelan: non ha gradito le battute su Belen Rodriguez fatte in tv.

Sta facendo discutere tantissimo una battuta di Alessandro Cattelan su Belen Rodriguez, tanto che ha fatto arrabbiare anche l’ex fidanzato della showgirl e conduttrice televisiva argentina: Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, sui suoi canali social ha dimostrato di non apprezzare affatto i diversi riferimenti ironici che lo stesso Cattelan ha fatto in tv in occasione della prima puntata della nuova stagione del suo programma. Cattelan, in particolare, ha cominciato a fare battute su di lei per via del fatto che, a quanto pare, gli abbia dato buca all’ultimo. Ma cosa avrà fatto arrabbiare Corona, dunque?

Alessandro Cattelan e le battute su Belen che hanno fatto arrabbiare Fabrizio Corona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la prima puntata di Stasera c’è Cattelan, il conduttore ha annunciato Belen come ospite, salvo poi ritrattare: “E ovviamente, sarà qui con noi Belen“, ha detto. E poi ha aggiunto: “No, non c’è. È andata via. In realtà no, non è nemmeno venuta“.

Poi ha spiegato: “Invitiamo Belen, Belen accetta. Figata. Ci sentiamo a telefono e lei mi dice ‘Alessandro non vedo l’ora di venire, facciamo quattro cose divertenti, ci facciamo quattro risate’. Poi, a un certo punto, anticipano la puintata di Belve in cui ci sono ospiti i suoi due ex fidanzati: Corona e Stefano De Martino. E dico, perfetto, figata. Dal punto di vista televisivo è una figata. Però lì ci chiamano e ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene… E io ci ho creduto e ci credo tuttora, anche le auguriamo che si rimetta“.

Da qui però Cattelan ha cominciato a fare battute, partendo da un “Pare non stia bene, non è riuscita a essere qui ma ha pubblicato questa Stories, in cui credo sia all’ASL, non lo so. Sarà la crisi dei medici di base, ognuno si fa curare un po’ dove riesce. Se il tuo è un problema che si risolve con l’alcol, Belen, questo era il posto giusto dove venire“. Anche perché nella Stories si vedono un bicchiere di whisky e un accendino…

Poi Cattelan ha aggiunto una serie di “domande che avremmo fatto a Belen“, concludendo con un “L’ultima domanda che le avremmo fatto se fosse venuta è ‘Belen, lo sai chi ti saluta tantissimo? Noi!'”

Sono queste le parole che probabilmente hanno fatto arrabbiare Fabrizio Corona che, in una Instagram Stories, si è scagliato contro lo stesso Alessandro Cattelan. Pubblicando i picchi di ascolto di Belve durante la sua ospitata, ha scritto: “Cattelan, al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato“, taggando il conduttore nel post.

Insomma, un attacco inaspettato… Cosa replicherà Cattelan?

Photo Credits: Shutterstock