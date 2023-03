Belve, Al Bano: ‘Putin ha una buona parte di ragione’. Critiche social per quella frase

Al Bano Carrisi, ospite di Francesca Fagnani a Belve, espone la sua idea su Russia e Ucraina scatenando le critiche sui social

Nella puntata del 7 marzo 2023 di Belve, Francesca Fagnani ha avuto modo di intervistare Al Bano Carrisi.

Il cantante ha ripercorso buona parte della sua vita e della sua carriera, dal ricordo di sua figlia Ylenia (scomparsa nel 1993) al rapporto in qualità di artista con la Russia. Alcune frasi pronunciate da Al Bano sono risultate però controverse, scatenando il dibattito sui social.

“Putin ha una buona parte di ragione ma anche una parte di torto. La ragione è che l’Ucraina è sempre stata sotto la giurisdizione russa, la Nato se n’è appropriata ed è nata purtroppo la guerra” ha affermato.

“Al Bano ha studiato poco e male lo storia, probabilmente si è fermato alle medie”, “l’accordo di Bucarest se l’è perso? (1994), La libertà di una nazione pure… Che disastro di mediocrità e ignoranza” hanno commentato alcuni su Twitter.

“Al Bano ha fatto tanti soldi cantando in Russia, non può parlarne male anche se sono dei criminali” ha commentato qualcun altro. C’è anche però chi lo difende, scrivendo sui social: “Grande Al Bano!”.

‘Lei suonerebbe per Putin?’: ecco come risponde Al Bano alla domanda di Francesca Fagnani

Durante l’intervista, c’è stata un’altra domanda di Francesca Fagnani che ha suscitato una risposta controversa da parte di Al Bano.

Infatti, alla domanda “Lei suonerebbe per Putin?”, l’artista prima ha cercato di non rispondere, per poi affermare: “Vediamo come si mettono le cose”.

