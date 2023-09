Stefano De Martino è stato intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve, causando quella che sembra essere la reazione di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è stato ospite della prima puntata di Belve della nuova stagione televisiva, dove ha parlato soprattutto della questione della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, spiegando (in parte) il motivo della fine della sua storia d’amore con la presentatrice e showgirl argentina. Ai microfoni di Francesca Fagnani, l’ex ballerino di Amici si è aperto completamente, causando però anche quella che sembra essere la reazione della (ex) moglie. Ma cosa avrà mai detto il buon Stefano? E, soprattutto, come ha reagito Belen?

Stefano De Martino a Belve: cosa ha detto ai microfoni di Francesca Fagnani

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Belve, Stefano ha fatto subito riferimenti al suo matrimonio, specificando che “non è finito per un tradimento“. Questo nonostante Belen abbia più volte ricordato che il conduttore abbia una certa tendenza alle scappatelle, tanto che lui ha aggiunto “io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti“.

Ha poi detto che “toccherà ridivorziare“. Ma quando la Fagnani gli ha chiesto del suo stato civile ha risposto “non so al momento“.

La reazione di Belen Rodriguez alle parole del suo ex

Contemporaneamente alla presenza di Stefano De Martino a Belve, Belen Rodriguez ha pubblicato una Instagram Stories nella quale non c’è altro che la canzone Un día más di ChiChi Peralta e Jandy Feliz.

In molti ci hanno visto un riferimento a Stefano De Martino, in quanto il testo dice cose come “Sono sveglio solo per te \ solo per te \ smettila ora, smettila ora \ sono stato sveglio tutta la notte ad aspettare che tu passassi \ perché non ci riesco \ non posso sopportare un altro giorno, non uno di più \ con questo calice che si aggrappa alla nostalgia \ e ora basta fingere che non mi interessi“.

Rocco Siffredi e De Martino hanno qualcosa in comune: le rivelazioni

Da Francesca Fagnani, però, Stefano De Martino ha parlato di quando, la scorsa stagione, non riuscì ad andare come ospite, a fu sostituito da Rocco Siffredi.

E proprio con il pornattore che Stefano ammette di avere qualcosa in comune: “Sì ricordo che un anno fa mi avete invitato, non sono potuto venire e poi avete mandato in onda l’intervista fatta a Rocco Siffredi. Io ho scritto ‘un degno sostituto’. Giustamente per colmare quel vuoto… Comunque intendevo che lui e io abbiamo qualcosa in comune. Lui come me è un grande… un grande autoironico. Lui è molto autoironico dai. Se c’è altro? Purtroppo non posso dire altro, la natura non è stata così generosa come con lui”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai