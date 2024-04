Fedez non sapeva nulla del “pandoro gate” che ha coinvolto Chiara Ferragni? Prima di Belve spunta l’ipotesi che sia così.

Questa sera, Fedez si siederà sulla sedia di Belve, pronto a svelare alcuni retroscena e segreti anche riguardo alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni (in realtà ci si è già seduto, dato che l’intervista è registrata): l’ospite di Francesca Fagnani sembra non risparmiarsi e, dalle anticipazioni diffuse sui social emerge, un particolare intrigante sul “pandoro gate“. In una clip, il rapper risponde con convinzione ad una domanda sulla fine della sua relazione con la celebre influencer, accennando al fatto che c’entri non poco tutta la vicenda del celebre dolce natalizio dallo zucchero a velo rosa. Inutile dire che il suo commento ha scatenato una serie di interrogativi: è possibile che il pandoro abbia avuto un ruolo nella rottura del matrimonio? E, soprattutto, quanto ne sapeva realmente il rapper?

Caso pandoro: Fedez non ne sapeva nulla?

Stasera Fedez sarà ospite di Belve, dove è stato intervistato da Francesca Fagnani: tra le diverse clip di anticipazione diffuse sui social, ne è spuntata una in cui si vede il rapper rispondere ad una domanda sulla fine del suo matrimonio in maniera convinta.

Guardando la Fagnani dice: “Ha influito il caso pandoro nella crisi? Sì, sì, sì“.

Praticamente, la rottura con Chiara Ferragni sarebbe stata provocata anche dalla questione del pandoro-gate. E qui spunta la domanda: davvero Fedez non ne sapeva nulla?

Già ai tempi del famoso video del pentimento di Chiara si era parlato della questione. E sono in tanti a credere che sia davvero così.

Basta dare un’occhiata ai commenti su X. Dopo un “non so perché, ma ho sempre pensato che non ne sapesse nulla. Oltretutto dopo la malattia che avuto e la paura che si è preso“, qualcun altro ha scritto: “Secondo me veramente non sapeva nulla. Io ricordo che anche Fedez ha venduto le sue uova l’anno dopo che lo ha fatto Chiara. Ha spiegato come funzionava la sua raccolta fondi, ed è stato fatto veramente come aveva detto“.

E qualcun altro aggiunge: “Io penso che tutto gli si possa recriminare a Federico ma in fatto di beneficienza e bambini e salute si è sempre speso moltissimo e in prima persona da tanti anni“.

