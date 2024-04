Francesca Fagnani attaccata sui social da un musicista, accusata di essere Blasfema e di avere “dentro Satana”. Cosa è successo?

L’ultima puntata di Belve, andata in onda il 16 aprile 2024, ha visto come intervistate Simona Ventura, Ilenia Pastorelli e Marcella Bella ma ha scatenato una serie di polemiche sulla conduttrice del programma di Rai Due, Francesca Fagnani, accusata da un musicista di essere blasfema per aver in qualche modo fatto una battuta su un altro programma della tv pubblica, ovvero A Sua Immagine. Ma che battuta avrà mai potuto fare la conduttrice? E, questo musicista che l’ha accusata, su quali basi ha imputato alla Fagnani di essere stata blasfema? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Francesca Fagnani “blasfema”: le accuse dopo l’ultima puntata di Belve

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nell’ultima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha intervistato Simona Ventura. Le risposte di quest’ultima, però, non l’hanno troppo soddisfatta, tanto è vero che la conduttrice si è lasciata andare ad una battuta.

“Dica chi vorrebbe mandare a quel paese altrimenti sembriamo A Sua Immagine, con tutto il rispetto per la trasmissione“, ha detto.

Una battutina semplice e anche innocente, volta a mettere un po’ di pepe all’intervista. Ma che non è piaciuta a un musicista: Dj Aniceto, celebre anche come opinionista tv e attivista cristiano antidroga.

Ebbene, il dj ha scritto su X: “Carissima Francesca Fagnani, A Sua Immagine e’ la numero uno delle trasmissioni. Fuori da ogni logica politica e da marchette varie. Sei stata blasfema. Pentiti. Redimiti. La belva che hai dentro si chiama Satana“.

Carissima @francescafagnan . #asuaimmagine e’ la numero uno delle trasmissioni. Fuori da ogni logica politica e da marchette varie. Sei stata blasfema. Pentiti. Redimiti. La belva che hai dentro si chiama Satana #Belve — Dj Aniceto (@djaniceto) April 16, 2024

La risposta perfetta alle accuse di blasfemia del musicista sui social. La reazione è da applausi

La risposta di Francesca Fagnani non si è fatta attendere e, riprendendo il tweet che l’accusa di essere blasfema, ha risposto a Dj Aniceto con un semplicissimo “Mi pento” che, ovviamente, suona incredibilmente sarcastico.

