Belve, le gaffe di Rocco Casalino durante l’intervista: non solo Baudelaire, ecco cosa ha detto a Francesca Fagnani

Rocco Casalino, ospite a "Belve" di Francesca Fagnani, commette qualche errore...

Rocco Casalino, ex portavoce del Movimento 5 Stelle, è stato ospite della trasmissione “Belve” su Rai2.

Durante l’intervista, Casalino ha parlato della sua formazione politica, passando dalla sinistra di Rifondazione Comunista ai 5 Stelle. Inoltre, ha parlato del suo rapporto con l’ex premier Giuseppe Conte e della sua attuale posizione come responsabile della comunicazione del M5S.

Casalino ha anche ammesso di essersi pentito di non essersi candidato alle ultime elezioni politiche e di volerlo fare in futuro. Ha poi commesso una gaffe durante la conversazione sulla sua passione per la letteratura, confondendo Baudelaire con Flaubert.

Alla domanda di Francesca Fagnani “Mi dica una poesia di Baudelaire“, Casalino ha infatti risposto, dopo qualche incertezza: “Madame Bovary” che invece è un’opera di Gustave Flaubert.

Ma le gaffe non si fermano qua, considerando qualche altro strafalcione che non è sfuggito agli spettatori. “Casalino, professione Responsabile della Comunicazione, che sbaglia i congiuntivi” ha twittato Tommaso Zorzi, a cui non è sfuggito un errore grammaticale.

Belve, il dettaglio del polso di Massimo Giletti non passa inosservato: cosa notano gli utenti

Intanto, un altro dettaglio non è passato inosservato, ma questa volta riguarda Massimo Giletti. Il conduttore infatti è apparso con ben due orologi al polso. Il motivo? Sconosciuto.

“Perchè Giletti ha due orologi?”, “I due orologi perchè soffre di jatlag?” si legge su Twitter.

Foto: Kikapress