Heather Parisi, intervistata a Belve, non riconosce il cantante Ultimo e il web reagisce su Twitter

Heather Parisi, cantante, ballerina, showgirl, attrice e conduttrice televisiva, è stata ospite della penultima puntata di ‘Belve’ e la sua reazione in risposta alla domanda della giornalista Francesca Fagnani è diventata virale nelle ultime ore.

Quando la Fagnani le ha chiesto se era contenta di essere la suocera di Ultimo, il famoso cantante italiano, Parisi si è dimostrata spiazzata e ha risposto: “Chi?!”, evidenziando di non sapere di chi stesse parlando.

È stata poi la stessa giornalista a svelarle che Ultimo è il fidanzato di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita della ballerina statunitense avuta con il suo ex compagno Giovanni Di Giacomo nel 2000. Heather Parisi ha conosciuto il successo fin da ragazza, è ancora nota ai più giovani per le canzoni e i passi di danza iconici ma anche grazie alla relazione della figlia proprio con il noto cantante Ultimo.

“Povero Ultimo, stasera bistrattato a Belve”, “è letteralmente il fidanzato di sua figlia da 2 anni e non lo conosce, e poi dice che si parlano”, “E tutti e 2 sono nati lo stesso giorno, 27 gennaio: oltre al danno anche la beffa”, “Ma magari non voleva far parlare di lui, il gossip è brutto perché le persone o i giornalisti capiscono sempre quello che conviene a loro” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Belve, Francesca Fagnani a Gabriel Garko: ‘Non è che fra 10 anni fa outing e ci dice che…’

Anche Gabriel Garko è stato intervistato da Francesca Fagnani, e ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera. Ha anche parlato della chirurgia estetica, in particolare degli zigomi che aveva “sfoggiato” in TV con Massimo Giletti nel 2015. All’epoca, la stampa aveva sospettato che l’attore avesse fatto ricorso ai filler, ma Garko ha sempre smentito questa ipotesi, dichiarando che il suo viso era gonfio a causa di problemi alla tiroide e alla cura sbagliata che stava seguendo.

L’attore ha anche ammesso di aver fatto “qualche punturina” e di essere un grande fan dei massaggi, ma ha dichiarato di non temere l’invecchiamento, perché “in un uomo le rughe sono interessanti”. Francesca Fagnani ha chiuso l’intervista con una battuta ironica, chiedendo se fra dieci anni l’attore non farà ancora “outing”: “Non è che fra dieci anni fa outing e ci dice: ‘non era cortisone, era ‘ialuronico’?”.

Foto: Kikapress