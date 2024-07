Benedetta Rossi chiude un accordo milionario con Mondadori: un anno fa le lacrime dell’influencer. Vi ricordate cosa successe?

Benedetta Rossi è da anni una delle influencer sulla cresta dell’onda, vero e proprio faro e punto di riferimento di chi è alla ricerca di nuove ricette, metodi infallibili o consigli ai fornelli. Il modo semplice e familiare con il quale riesce ad introdurre chiunque – dagli esperti ai più negati – all’interno della sua cucina è proverbiale, tanto che non c’è da stupirsi della sua svolta milionaria, che recentemente è riuscita a fruttarle quasi 7 milioni di euro. Ma anche dietro tanto successo ci sono momenti difficili, basti pensare che solo un’anno fa la stessa Benedetta si mostrava in lacrime sui social… vi ricordate di quello che accadde? Andiamo a (ri)scoprirlo insieme.

Benedetta Rossi, la svolta milionaria. Cosa succedeva solo un anno fa?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. O, meglio, da ciò che appena accaduto. Mondadori ha acquisito il brand “Fatto in casa da Benedetta” di proprietà di Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili. L’affare è stato concluso per circa 6,9 milioni di euro per l’acquisizione del 51% della loro società, Waimea, titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico dell’immagine dell’influencer e del marito.

Una svolta “milionaria” per un’influencer estremamente popolare ma che circa un anno fa sembrava essere “crollata”.

Solo quattordici mesi fa, infatti, in un celebre video comparso sui social, Benedetta Rossi comparve in lacrime, parlando a cuore aperto ai suoi fan. All’epoca si disse stanca degli hater che prendevano di mira lei e i suoi follower, criticando la sua cucina semplice e l’utilizzo nelle sue ricette di prodotti economici come la pasta sfoglia pronta o il tonno in scatola. L’elenco non si fermava agli utenti web, tanto che disse: “Ultimamente è arrivata la tendenza della ocritica culinaria snob con offese incluse’, si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views“.

“Sono riusciti davvero a farmi incazzare e ce ne vuole tanto, non mi arrabbio mai. Hanno superato il limite. Ho la sensazione di disgusto“, aveva detto all’epoca…

Oggi, con l’acquisizione di Mondadori, possiamo però dire che a vincere è lei, la sua linea, le sue scelte e anche la sua cucina!

Photo Credits: Shutterstock