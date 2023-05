Alcune dichiarazioni di Laura Freddi su Paolo Bonolis hanno spinto Sonia Bruganelli a intervenire. Ecco il motivo

Laura Freddi ha compiuto 51 anni lo scorso 19 maggio e sui social in molti le hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. C’è anche chi ne ha approfittato per tirare fuori una sua vecchia dichiarazione nella quale parlava del suo ex, Paolo Bonolis. E queste parole hanno fatto sì che intervenisse Sonia Bruganelli, moglie del conduttore televisivo. Ma che cosa è successo?

Le parole di Laura Freddi su Paolo Bonolis

Dopo alcune dichiarazioni rilasciate, anche se in passato, da Laura Freddi, Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di fare chiarezza. Ecco che cosa ha detto la showgirl: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del successo”.

A notare tali parole è stata anche Sonia Bruganelli, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram la dichiarazione di Laura Freddi commentando: “Beh… l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”. Un botta e risposta che in realtà non nasconde alcun astio. Anzi, come molti sanno tra di loro c’è un bel rapporto di amicizia e in più di un’occasione lo hanno dimostrato. La risposta della Bruganneli, quindi, va letta in chiave assolutamente ironica e spiritosa.

La battuta di Paolo Bonolis

Non è la prima volta che Bruganelli, Freddi e lo stesso Bonolis danno vita a siparietti che divertono il pubblico del web. In tempi recenti la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli ha ospitato Laura Freddi in una diretta per Casa Sdl e in quell’occasione era presente anche il conduttore tv. In un primo momento le due donne hanno mostrato foto delle rispettive vacanze con Bonolis, il quale successivamente se ne è uscito con una delle sue battute sempre molto spiazzanti: “Diciamo le cose come stanno. Io sono sposato con Sonia da 23 anni. Con Sonia ho fatto tre figli. Con Laura ci vediamo ogni tanto di nascosto e facciamo sesso!“.

Foto: Kikapress