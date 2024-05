Gaffe in diretta televisiva a Porta a Porta sul tema dei Campi Flegrei. Quello che compare alle spalle di Bruno Vespa è il Vesuvio!

Nell’ultima puntata di Porta a Porta è andata in onda una gaffe colossale in diretta televisiva quando si è trattato il tema dei Campi Flegrei, di cui si è parlato ampiamente nel corso della serata. Il motivo è molto semplice: si è fatta molta confusione tra il supervulcano che da mesi sta facendo tremare la popolazione locale e un altro vulcano napoletano, il Vesuvio. Ma in cosa è consistita la gaffe portata in diretta televisiva da Bruno Vespa e che sta facendo discutere così tanto gli osservatori? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme, anche perché da una trasmissione di approfondimento come Porta a Porta nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Situazione Campi Flegrei, ma si parla di Vesuvio: la gaffe a Porta a Porta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso della puntata di Porta a Porta del 22 maggio, si è parlato tra l’altro anche della caldera dei Campi Flegrei e del pericolo sismico.

Diverse scosse, da mesi, stanno interessando l’area, mettendo in luce la necessità di gestire una possibile emergenza in un territorio tanto a rischio.

Fin qui tutta storia, ma quella andata in onda a Porta a Porta è stata una vera e propria gaffe.

Bruno Vespa, infatti, ha esordito con un “Pozzuoli la terra trema, la paura del Vesuvio“. Una frase che è comparsa a grandi titoli anche sullo schermo alle sue spalle.

Peccato che fosse completamente sbagliata: Pozzuoli, infatti, con il Vesuvio non c’entra niente. Il Vesuvio e i Campi Flegrei non sono direttamente collegati nonostante la loro vicinanza geografica. Si tratta di due distinte strutture vulcaniche con caratteristiche e rischi eruttivi differenti.

Quella attuale è una crisi bradisismica, quindi strettamente legata all’attività della caldera flegrea. E quindi non ha nulla a che fare con il Vesuvio.

