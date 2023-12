L’errore grammaticale del Cardinale Angelo Becciu durante l’intervista a Cinque Minuti di Bruno Vespa fa impazzire il pubblico: cosa ha detto.

Il cardinale Angelo Becciu è stato condannato dal tribunale vaticano ma è stato ospitato da Bruno Vespa a Cinque Minuti, dove però in molti si sono accorti di un suo errore grammaticale da penna rossa. Cosa avrà mai detto l’uomo di chiesa in diretta su Rai Uno, in quello che è stato il suo primo intervento pubblico dopo la condanna? E perché mai in tanti lo stanno bersagliando sui social?

Cardinale Becciu: l’errore grammaticale da penna rossa in tv

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Angelo Becciu è stato condannato dal Tribunale vaticano a cinque anni e sei mesi, più l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e 8000 euro di multa. È la prima volta che un cardinale viene condannato in Vaticano da giudici laici. L’accusa è sulla gestione di diversi fondi e investimenti della Santa Sede.

Ospitato a Cinque Minuti di Bruno Vespa, il cardinale ha subito proclamato la sua innocenza sulla vicenda.

Nel corso dell’intervista, però, Vespa ha fatto riferimento anche Cecilia Marogna e alla somma che serviva a liberare una suora sequestrata in Mali (570mila euro), poi trattenuta dalla donna stessa e finiti in bene personali di lusso.

Il porporato ha risposto: “No, questo non lo sapevo assolutamente. E se lo avrei saputo non lo avrei permesso. Questi soldi dovevano essere destinati solo all’operazione di liberazione della suora“.

Il problema è stato quell’errore grammaticale nella frase del cardinale Becciu, che a molti non è sfuggito affatto. Tanto che i commenti si affollano. Tra un “50 sfumature di congiuntivo” e un “Avrebbe stato meglio…”, c’è chi prende in giro lo scivolone del porporato con una citazione colta: “Vadi Becciu…vadi pure…”

E voi? Vi eravate accorti del suo scivolone in diretta?

