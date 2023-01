C’è posta per te, Stefano e Valentina stanno ancora insieme? Quello che è successo 6 mesi dopo la registrazione

Stefano e Valentina hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori durante la prima puntata di C'è posta per te

Nella prima puntata della nuova stagione di C’è posta per te, ha fatto discutere la storia d’amore tra Stefano e Valentina.

Molti spettatori hanno riconosciuto nei comportamenti dei due le tipiche caratteristiche di un amore tossico e distruttivo. Sposati dal 2017, la coppia ha tre figli: Nicholas, Allyson e Denise. I problemi sono nati a partire dal 2018, con le continue vessazioni da parte del marito e il tradimento con un altro uomo da parte di lei.

Ciò che abbiamo visto in onda su Canale 5 è stato registrato circa 6 mesi fa, a fine giugno 2022, e c’è chi si chiede cosa sia successo tra i due in queste settimane. Gli utenti più scaltri hanno scoperto che i due non si seguono su Instagram.

Spunta la rivelazione shock su Stefano e Valentina: l’anticipazione su quanto vedremo nell’ultima puntata di C’è Posta per te

Per sapere come è andata realmente a finire tra i due, però, bisognerà aspettare l’ultima puntata della trasmissione, quando Maria De Filippi racconterà il percorso di alcune delle storie raccontate a C’è posta per te.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, Stefano e Valentina starebbero ancora insieme, avrebbero deciso di riprovarci e addirittura di allargare la famiglia.

Foto: per gentile concessione Mediaset – Ufficio Stampa