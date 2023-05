Marco Mengoni è tra gli ospiti dell’ultima puntata del programma di Fabio Fazio che dal prossimo autunno trasloca sul gruppo Discovery. L’outfit del cantante ha rischiato di creare imbarazzo in studio: ecco perché

Marco Mengoni è tra gli ospiti dell’ultima puntata di Che tempo che fa in onda il 28 maggio. Ultima puntata non solo stagionale, ma anche per quel che riguarda l’esperienza in Rai. Dal prossimo autunno infatti il programma di Fabio Fazio trasloca sul gruppo Discovery. Il cantante di Ronciglione è in studio per presentare Pazza musica, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Elodie, e sfoggia un outfit alquanto originale: giacca, camicia e cravatta sopra e un pantaloncino sotto.

“Stai attento si vedono”: imbarazzo per Marco Mengoni a Che tempo che fa

Nel corso dell’intervista Fabio Fazio interrompe l’ospite: “Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perché mi dicono ‘si vedono stai attento’. Non so cosa, vabbè si accavalla le gambe meglio“. Marco Mengoni tenta di rimediare accavallando le gambe e replica: “Mi sono messo comodo per stasera. Sì accavallo dai. Se al concerto al Circo Massimo mi presento così? Oddio, o metto la canotta e i pantaloni lunghi, oppure così questi corti e sopra una giacca“.

L’esperienza all’Eurovision

Fazio non manca di complimentarsi con il cantante anche per il gesto fatto durante l’ultimo Eurovision, quando Mengoni è entrato con la bandiera arcobaleno insieme a quella italiana: “Abbiamo parlato di Pazza Musica come inno alla libertà e a me piace ricordare che tu hai deciso di sfilare sul palco con la bandiera italiana e con quella rainbow” commenta il conduttore. Marco Mengoni a tal proposito precisa: “In realtà quella bandiera non è solamente quella rainbow, ma è dell’inclusività totale. E questo è molto importante. Non ha caso è stata scelta quella con dei colori in più rispetto aggiunti alla classica arcobaleno. Adesso è importante che si urli un po’ per l’inclusività“.

Fazio e la gaffe con Marco Mengoni

Un altro gesto però non passa inosservato. Quando dopo la performance di Pazza musica Elodie riceve i fiori, Mengoni ridendo osserva: “Aspettavo i miei” e la collega porgendogli i suoi replica: “Eccoli”.

Foto: Credits ufficio stampa Che tempo che fa