Polemiche a Che tempo che fa dopo l’ospitata di Ghali: l’alieno Rich Ciolino e quelle parole dette all’orecchio di Fabio Fazio.

Domenica scorsa, Fabio Fazio ha ospitato Ghali a Che tempo che fa, dove ha parlato con l’artista di questa sua rinascita musicale arrivata grazie al Festival di Sanremo 2024 ma anche delle polemiche causate sulla Rai a causa del suo “stop al genocidio” pronunciato dal palco dell’Ariston durante la serata finale di Sanremo: insieme a lui c’era l’alieno Rich Ciolino che ha commentato l’episodio suggerendo a Fabio Fazio le cose da dire parlandogli all’orecchio. Il conduttore, quindi, solo dopo aver ascoltato le parole dell’alieno ha lanciato un messaggio sulla questione che non ha mancato di scatenare tutta una nuova serie di polemiche. Ma cosa sarà mai successo davvero a Che Tempo che Fa? Cosa avrà mai detto Rich Ciolino insieme a Ghali all’orecchio di Fabio Fazio? E perché mai ha dato vita a così tante polemiche?

Ghali a Che tempo che fa: la polemica per le parole di Rich Ciolino a Fabio Fazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ospitata di Ghali da Fabio Fazio, l’alieno Rich Ciolino – presente anche sul palco dell’Ariston – ha chiamato a sé il conduttore di Che tempo che fa. Ghali ha detto “Ti vuole dire qualcosa“, prima che l’alieno cominciasse a parlare all’orecchio del conduttore.

Subito dopo, Ghali ha chiesto a Fazio cos’avesse detto l’alieno. E il conduttore ha risposto: “Ha detto: ‘Stop alle guerre, stop ai respingimenti, stop alle ingiustizie e stop a quelli che dicono aiutiamoli a casa loro e ha detto stop stop stop’. Grazie Rich“.

Un nuovo messaggio di Rich per @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/6cgAEsyMBK — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024

Un momento che non poteva passare inosservato, ovviamente. Tanto che in tantissimi hanno cominciato ad accusare Fazio e la Nove di lanciare messaggi politici. Altri però hanno notato che Fazio non abbia detto “stop al genocidio” perché “in un canale tv di proprietà di una multinazionale americana“. E infatti si leggono cose come “Nonostante tutto, nonostante Fazio che si spaventa a pronunciare la parola genocidio, Ghali ha servito tutto quello che poteva servire. In tanti dovrebbero prendere lezioni di civiltà da lui“, oppure “Perché non Stop al Genocidio?”

Al momento né Ghali né Rich Ciolino hanno commentato quanto avvenuto da Fazio a Che Tempo Che Fa. Ma quel che è certo, polemiche a parte, è che il messaggio di Ghali va oltre ogni superficialità, da artista straordinario qual è.

‘Per me era solo il caso di parlarne’, la reazione di Ghali alle polemiche sulla parola ‘genocidio’. Cosa ha dichiarato sui social

Qualche giorno fa, dopo le polemiche sollevate dal suo ‘stop al genocidio’ e prima di andare a Che tempo che fa, Ghali aveva pubblicato un tweet molto interessante su quanto accaduto: “Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne“.

Quando penso che va tutto bene nella mia vita mi ricordo che nel mondo c’è qualche problema che non posso ignorare: non chiamatelo caso Ghali, per me era solo il caso di parlarne — Ghali (@GhaliFoh) February 16, 2024

Aggiornamento: Il dietro le quinte di Ghali e Fabio Fazio

Sembra che nelle ultime ore sulla piattaforma X si sia scatenata una polemica a riguardo di alcuni filmati del dietro le quinte di Che Tempo Che Fa. La conversazione avvenuta riguarderebbe Ghali e Fabio Fazio. In particolare il conduttore avrebbe “provato” la famosa scena di Rich Ciolino. Ma avrebbe detto a Ghali di dire solo “stop, stop, stop” a tutto, niente di più. Ecco perchè i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato il dietro le quinte del programma.

