Nella puntata di Chi l’ha visto del 17 aprile si è tornato a parlare del caso di Franco Bonzi, l’uomo scomparso qualche settimana fa dopo essere stato circuito da una donna che, sui social, utilizzava le foto della celebre cantante Dua Lipa. Ebbene, la redazione del programma di Federica Sciarelli è riuscita a scoprire chi si trovava dietro la truffa amorosa, facendo un importante passo avanti nel tentare di scoprire qualcosa di più su questo terribile caso. Non ci resta che andare a capire insieme di che svolta si tratta.

Chi l’ha visto: svelata l’identità della Dua Lipa fake

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La scomparsa di Franco Bonzi due settimane fa sembra essere collegata al profilo della Dua Lipa fake con la quale parlava su Facebook: secondo Chi l’ha visto questa persona avrebbe conquistato la fiducia dell’uomo e potrebbe essere collegata alla sua scomparsa.

La redazione ha fatto dei passi avanti. Contattato il falso profilo, ora scomparso, in cambio aveva ricevuto una richiesta di denaro e un codice fiscale per efffettuare una ricarica Postepay. Lo stesso è avvenuto anche ad un telespettatore, con quei dati che porterebbero ad un uomo.

“Chi c’è dietro a quel profilo non è certamente la cantante, non ha forme sinuose, ma è un uomo che si chiama Marcello – hanno rivelato a Chi l’ha visto – Infatti è un maschio e non è il sogno proibito di migliaia di uomini. Adesso si capisce perché non ci ha risposto su Messenger l’altro giorno. Marcello ha 58 anni, ben lontano dalla freschezza di una languida ventenne. L’uomo è nato a Giarre in provincia di Catania: si fa chiamare Cubista Mizuno e che balla per strada“.

Il problema, però, è che l’uomo in questione potrebbe non essere il truffatore ma un’altra persona raggirata alla quale è stato rubato il codice fiscale.

Truffe romantiche sul web: attenti a queste foto che girano sui social. Non fatevi ingannare dal viso angelico

Nel frattempo, Chi l’ha visto ha segnalato il fatto che ci siano tanti altri profili fake in giro per il web, oltre a quello ora scomparso di Dua Lipa.

Ad esempio, è stato portato alla luce il caso di una donna circuita da un profilo che utilizzava le fotografie di un militare americano, usate per farsi mandare denaro da lei.

Il nostro consiglio è quello di fare sempre attenzione sui social: non aggiungere persone che non conosciamo e, soprattutto, mai inviare soldi a questi sconosciuti.

Photo Credits: Kikapress