A Chi l’ha visto, Federica Sciarelli interviene per mettere a tacere le critiche sulla frase ‘Per te bruceremo tutto’ usata da Elena Cecchettin. Scopri perché.

A Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si è vista costretta ad intervenire sulle polemiche che hanno riguardato le parole di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia – uccisa barbaramente a coltellate dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Ebbene, la conduttrice del programma di Rai 3 ha fatto un inciso sulla questione, spegnendo l’aspro dibattito che si è acceso dopo le parole della ragazza. Ma cosa aveva mai detto Elena? E perché mai la Sciarelli è stata ‘costretta’ ad intervenire?

Delitto Giulia Cecchettin: a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli costretta a intervenire sulle parole di Elena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Chi l’ha visto, è stato mostrato un discorso di Elena Cecchettin, nella quale dedica a sua sorella Giulia una terribile poesia. Tra le varie frasi citate ci sono “Mamma, se domani tocca a me vorrei essere l’ultima” e “Per te bruceremo tutto“.

“Mamma, se domani tocca a me vorrei essere l’ultima”, dalla bellissima poesia “Se domani non torno”, di Cristina Torre Caceres, citata da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia.#chilhavisto→ https://t.co/gGD1raaeer pic.twitter.com/yjGGv4uzqX — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

Proprio quest’ultima frase ha scatenato una serie di polemiche, in quanto considerata sovversiva da molti telespettatori… Inoltre, anche la felpa indossata dalla ragazza in tv da alcuni è stata additata come “piena di simboli satanici“. Tutti elementi che discostano il discorso dalle parole di Elena, focalizzandosi sul dito piuttosto che sulla luna.

Tanto che, a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si è trovata costretta a dover dire che quelle parole di Elena Cecchettin erano in realtà tratte dalla poesia ‘Se domani non torno‘ di Cristina Torre Caceres. Quanto alla felpa, Elena portava una maglia Skategoat di Thrasher, un magazine per skaters fondato oltre 40 anni fa.

“E così mettiamo a tacere un gruppo nutrito di poveretti che stanno attaccando Elena da giorni!”, ha scritto una persona. E qualcuno la getta in polemica a sua volta, facendo riferimento al fatto che sulla questione sia intervenuto anche qualche esponente politico: “La famosa frase ritenuta sovversiva in realtà fa parte di una poesia. La felpa non ha simboli satanici. Vi conviene accompagnare Lollobrigida a prendere il Frecciarossa in orario“.

E qualcun altro plaude all’iniziativa della conduttrice: “La Sciary è noi di twitter ma col potere di urlarlo in prima serata su RAI 3. Ti amo“.

