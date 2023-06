Scoppia la polemica per il servizio di Chi l’ha visto su Giulia Tramontano: ecco perché i telespettatori stanno protestando.

Sta facendo discutere il servizio di apertura su Giulia Tramontano andato in onda durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, mercoledì 7 giugno 2023. Ma cosa sarà mai accaduto di tanto scandaloso nel programma di Rai Tre? E perché i telespettatori del programma stanno protestando veementemente sui social? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi l’ha visto: la lettera a Giulia Tramontano scatena polemica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo l’efferato omicidio di Giulia Tramontano, Chi l’ha visto ha dedicato ampio spazio alla vicenda, aprendo la puntata di mercoledì 7 giugno con una “Lettera a Thiago, un bambino mai nato“, scritta al bambino.

Inutile dire che la lettera ha subito alzato un polverone tra i telespettatori del programma di Rai Tre, che sono piombati in massa a commentare sui social.

“Ma perché questa retorica banale e melensa? Perché trasformare una storia terribile e atroce in un argomento da talk show o da salottino? Vi prego, un po’ di etica, di rispetto, di buon senso”, ha scritto una persona. Ma non è l’unica a pensarla così: “Questo servizio non mi piace… mi sembra una speculazione sul dolore e non serve proprio ora“. E ancora: “concordo sul dire che di questo servizio si poteva anche fare a meno“.

E c’è anche chi, senza peli sulla lingua, dice chiaramente: “L’apertura di Chi l’ha visto con la lettera al bambino mai nato è vergognosa e manipolatoria“.

E voi, come la pensate? Avete visto il servizio di Chi l’ha visto con la lettera al bambino di Giulia Tramontano?

Quel dettaglio pochi secondi prima della morte di Giulia: cosa è emerso solo ora dalle indagini

Nel tragico omicidio di Senago, si sospetta che Giulia non abbia avuto l’opportunità di emettere un grido, forse perché è stata colpita con una coltellata al collo in maniera repentina. Un evento che le avrebbe immediatamente causato dei danni alle corde vocali.

Le prime analisi hanno rivelato ferite più gravi nella parte superiore del corpo. Nonostante i vicini fossero soliti sentire urla e litigi dalla coppia, la sera di sabato non è stato udito alcun rumore. Sarà l’autopsia a fornire chiarimenti anche su questo particolare drammatico.

Photo Credits: Kikapress