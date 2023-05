A Chi l’ha visto sono state mostrate le immagini della donna trans picchiata a Milano: ecco le dure parole di Federica Sciarelli.

A Chi l’ha visto è stata mostrata una scena agghiacciante, su una persona trans pestata da alcuni agenti della polizia locale di Milano: a far parlare sono anche le parole di Federica Sciarelli, che in diretta tv non ha avuto certo paura di lanciare un messaggio contro chi ha picchiato in maniera così brutale una persona indifesa. Ma cosa avrà mai detto la storica conduttrice del programma di Rai Tre?

Le immagini le abbiamo viste tutti: una donna trans è stata pestata al Parco Trotter dalla polizia locale di Milano. La prima versione indica che, nei pressi della scuola, alcuni genitori avrebbero segnalato agli agenti la presenza di questa persona che, in mezzo alla strada, urlava minacciosa e si denudava. La procura di Milano, tuttavia, ha smentito questa prima versione e ha aperto un’indagine contro ignoti per lesioni aggravate da abuso di funzione pubblica

Ciò che stupisce nel video mostrato da Chi l’ha visto, è infatti che la donna, è stata bloccata e colpita prima con uno spray urticante e poi presa a colpi di manganello.

A riguardo è intervenuta anche Federica Sciarelli, conduttrice appunto di Chi l’ha visto, che ha precisato: “Guardate, sapete che cosa è successo? Che la procura ha smentito. Ha detto: ‘no, si tratta solo di schiamazzi’. Per questi schiamazzi era stata chiamata la polizia locale. Questo ‘pre’ che la polizia ha dato come informazione non c’era. Ma anche se c’era un ‘pre’, vi pare possibile trattare una persona in questa maniera?“

La reazione di Rita dalla Chiesa sulla trans picchiata a Milano: cosa dichiara sui social

A riguardo si è espressa anche Rita Dalla Chiesa, che sulla questione è intervenuta su Twitter.

Anche lei, come la Sciarelli, ha giudicato sproporzionata la reazione degli agenti: “Si, troppa violenza. Chi indossa una divisa ha un metodo infallibile (quando ci si riesce) per bloccare un delinquente: le manette. Non sempre ci si riesce, è chiaro. Ma in questa situazione hanno davvero superato il limite. Questa persona non li stava minacciando con una pistola“.

