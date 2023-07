Chiara Ferragni in un resort di lusso per l’addio al nubilato di sua sorella Francesca: ecco le polemiche sul prezzo di una camera a Mykonos.

Chiara Ferragni, come al solito, fa discutere per le sue avventure, i suoi viaggi e le sue vacanze, come quello in un resort di lusso a Mykonos in occasione dell’addio al nubilato di sua sorella Francesca. Qualcosa, infatti, anche in questa occasione fa storcere il naso a molti fan e detrattori dell’imprenditrice digitale più celebre d’Italia: il prezzo del super week-end di lusso sull’isola greca e, soprattutto, il fatto che pare proprio che la moglie di Fedez possa essere riuscita a non sborsare un euro per il soggiorno. Ma cosa starà mai succedendo nel mondo più glamour di tutto l’universo social?

Chiara Ferragni a Mykonos per l’addio al nubilato della sorella

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso weekend Chiara Ferragni è volata a Mykonos in occasione della festa per l’addio al celibato di sua sorella Francesca. Fin qui nulla di strano, se non fosse che in molti hanno cominciato a vociferare che, per il resort di lusso dove si è tenuta la festa, Chiara non abbia sborsato un euro.

La ragione sarebbe che, a quanto pare, la struttura abbia scelto di farsi fare pubblicità in cambio del weekend da urlo.

Quanto costa il resort da urlo di Mykonos?

La struttura in questione è il Myconian Avaton Resort, una location mozzafiato sulle spiagge di Mykonos. Qualcuno vocifera che costa davvero molto. Ed è vero: un soggiorno di una notte, per due persone, nella suite con piscina privata arriva a costare quasi 4mila euro.

Non che non ci siano alternative più economiche. La camera “base” con prima colazione inclusa costa 350 euro, che diventano 561 per una stanza vista mare, 578 per una stanza con Jacuzzi esterna. Prezzi che raddoppiano qualora si voglia una suite o un mini appartamento, specie se con vista mare o piscina privata.

