Un like di Chiara Ferragni su Instagram fa discutere i suoi follower: si tratta di una frecciatina a Fedez?

Mentre le voci (ormai non più tanto) di corridoio riguardo alla presunta rottura definitiva tra la divina Chiara Ferragni e il marito si intensificano, un like lasciato sui social dalla più celebre delle influencer ha cominciato a suscitare un certo clamore in giro per il web. È proprio Chiara Ferragni che, con un semplicissimo cuoricino su Instagram, sembra mandare un messaggio a Fedez: e tutto è fuorché un messaggio di pace e riconciliazione, quanto piuttosto una frecciata bella e buona. Tuttavia, tra molti follower di Chiara resta il dubbio se questo gesto sia effettivamente una prova del fatto che i due si siano lasciati o se sia invece un riferimento alle amicizie scomparse in seguito allo scoppio del “pandoro gate”.

Chiara Ferragni: il like a quel post è una frecciata a Fedez

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sta facendo molto rumore un like di Chiara Ferragni ad un post su Instagram comparso proprio mentre le voci di corridoio parlano ormai non più sottovoce della possibilità che la divina influencer e Fedez si siano lasciati definitivamente: in particolare, quel cuoricino sembra una frecciata al marito. Sarà davvero così?

Secondo Deianira Marzano, sì. Anche perché si tratta di un post del motivatore Simone Carponi, che recita “Il mio terapeuta una volta ha detto: ‘Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando’ e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“.

La Marzano scrive: “da questo like dovremmo dedurre che sia stato Fedez a lasciare lei? Anche se dall’esterno lui mi sembra più provato. Ecco che come al solito non ci sta mai CHIAREZZA e TRASPARENZA da parte di queste persone e uno se ne deve andare per un’idea. Che poi può essere anche sbagliata“.

Frecciata a Fedez o no, il like di Chiara Ferragni appare a tutti per quello che è. Anche se potrebbe essere riferito a tutte quelle amicizie scomparse dallo scoppio del pandoro gate… Anzi, c’è chi addirittura dice che il post sia un riferimento a Chiara Biasi, che l’avrebbe ‘abbandonata’ dall’inizio della bufera… sarà davvero così?

Fedez, la battuta sul sess0 durante l’intervista: ecco cosa dice

Non lo sappiamo ma, nel frattempo, su YouTube è comparso il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, nel quale Fedez intervista Giuliano Di Bernardo, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1990 al 1993, nonché fondatore della Gran Loggia Regolare d’Italia.

L’intervista si apre con una domanda piccante: “Ma essere il Gran Maestro di una Loggia Massonica fa sc…re di più?”

“Sì“, è la risposta, dopo un tentennamento iniziale dell’uomo.

Belen e Chiara: il post “amoroso” che piace ad entrambe

Ma Belen Rodriguez e Chiara Ferragni sono accumunate da uno stesso destino in ambito “amoroso”? Poche ore fa Belen ha postato una storia nella quale ha ripreso una citazione di Frieda Kalo. Ossia: “Se un uomo vuole che una donna sia un angelo, prima deve creare un cielo tutto per lei”.

Ma il fatto più eclatante, che non ha lasciato indifferenti i fan, sono il like e il commento di Belen Rodriguez sotto lo stesso post che piace a Chiara Ferragni. Belen, infatti, avrebbe scritto un “Amen”, riferito sua questione amorosa, molto simile a quella della Ferragni.

Molti utenti sono rimasti sorpresi dalla risposta di Belen Rodriguez alla Ferragni, dato che le due sembrano ormai avere un destino comune in amore.

Photo Credits: Kikapress