Black humor di una nota azienda italiana su Chiara Ferragni, tirata in ballo su un tweet pubblicato nei giorni scorsi: cosa è successo.

Tutta la questione del pandoro gate è stata terribile per Chiara Ferragni, dato che la celebre imprenditrice digitale – oltre ad aver perso numerosi follower – è stata anche “abbandonata” da diverse aziende che con lei collaboravano: fin qui nulla di strano, se non fosse che un’altra nota azienda ha deciso di ironizzare sulla questione con il classico stile leggero che la contraddistingue, facendo un po’ di black humor sulla questione. Ma cosa starà mai succedendo in giro per il web? E perché in tanti si stanno sbizzarrendo con l’ironia su questa nuova trovata?

Black humor su Chiara Ferragni: cosa è successo online

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social, la nota impresa funebre romana Taffo, ha pubblicato un commento che fa del black humor su Chiara Ferragni e sul fatto che molte aziende si siano allontanate da lei dopo il caso pandoro. Lo hanno fatto senza nominare espressamente la fondatrice di The Blonde Salad, utilizzandone solo il nome. Peccato che sia bastato a far scatenare praticamente tutti.

“Se ora Chiara sponsorizzasse bare non morirebbe più nessuno“, hanno scritto su X, facendo subito scatenare il popolo del web.

C’è chi ha pubblicato una foto di una bara rosa realizzata con l’AI, immaginandosela griffata dalla celebre influencer un po’ come il pandoro. E chi dice “Beh però l’occhio sulla bara sarebbe una genialata” immaginandosi gli antichi sarcofagi egizi.

E qualcun altro fa una battutaccia come: “Il famoso adagio romano ‘se te metti a vende carta igienica, nasce la gente senza c..o’“.

Insomma, in attesa di prese di posizione da parte della diretta interessata, sembra che la celebre impresa funebre abbia ancora una volta colpito nel segno con il suo black humor: come l’avrà presa Chiara Ferragni?

Photo credits: Kikapress