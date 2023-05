Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 36º compleanno in una location esclusiva sul Lago di Como. Ma quanto costa un pranzo lì? Scopriamolo!

Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare il suo 36esimo compleanno in una location super esclusiva, situata sul suggestivo Lago di Como. Ma quanto costa un pranzo in un posto tanto in? Andiamo a scoprirlo insieme!

Compleanno Chiara Ferragni: quanto costa una cena nel locale esclusivo scelto dall’imprenditrice

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 7 maggio 2023, Chiara Ferragni ha festeggiato i suoi 36 anni. Il luogo scelto per l’occasione è il Grand Hotel Tremezzo, dove gli chef del ristorante preparano i piatti del maestro Gualtiero Marchesi.

Il pranzo per il compleanno di Chiara Ferragni si è svolto all’aperto e ha visto la partecipazione di tutti i suoi affetti più cari, amici e parenti, oltre naturalmente al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. L’atmosfera del Lago di Como, tra il verde delle colline e l’azzurro dell’acqua, ha reso ancora più speciale la festa dell’imprenditrice digitale.

Molti potrebbero pensare che una cena in un luogo così esclusivo come il Grand Hotel Tremezzo sia proibitiva per le tasche delle persone comuni. Ma guardando in giro per il web, scopriamo che il prezzo medio di una cena completa è di 150 euro a persona. Ovviamente, non sarà economico e proprio per tutti, ma nemmeno così proibitivo!

Gaffe sulla data di nascita? L’errore che alcuni utenti hanno notato: qual è la verità?

Il giorno del suo compleanno, Chiara Ferragni ha postato delle immagini delle feste e delle torte di quando era bambina, foto d’epoca in cui la si vede giovanissima, con tanto di commento “Trying to make this girl proud from 1987“. Ovvero: “Provando a rendere orgogliosa questa ragazza fin dal 1987“.

Peccato che in molti abbiano fatto notare che in quella caption ci sia un errore. Stando alla regola della lingua inglese, infatti, nella frase andava “since” e non “from“.

In tanti lo hanno scritto nei commenti, dove compare “Since 1987. Since“, oppure “Però si scrive ‘since’, non ‘from’ 1987“. Questo perché, in inglese, prima di una data, ‘since‘ si utilizza per indicare qualcosa cominciato e che sta continuando, ‘from‘ per indicare un’azione conclusasi.

Qualcuno però sostiene che il ‘from‘ utilizzato sia corretto, in quanto Chiara abbia voluto scrivere “ragazza orgogliosa del 1987” e non “ragazza orgogliosa dal 1987“. Anche così, però, non sembra correttissimo…

C’è qualche madrelingua inglese che ci può aiutare su questa regola grammaticale?

Photo Credits: Kikapress