Chiara Ferragni torna sui social dopo la maxi multa, ma non pubblica niente. Compare solo nelle stories di Fedez.

Ormai è di pubblico dominio la notizia della maxi multa ricevuta da Chiara Ferragni da parte dell’Antitrust: la regina delle influencer è stata infatti soggetta ad un’ammenda di oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta a causa della vendita di un pandoro brandizzato per beneficenza a Natale 2022. La Ferragni ha risposto brevemente alla vicenda ma, subito dopo, non è tornata alle sue attività ma si è chiusa in un certo silenzio fino a tornare in punta di piedi e sul profilo di Fedez. Cosa ha fatto dopo la mega-multa? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chiara Ferragni dopo la multa dell’Antitrust: cosa ha fatto l’imprenditrice digitale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La vicenda è già nota a tutti. Chiara Ferragni ha ricevuto una multa di oltre un milione di euro per “pratica commerciale scorretta” dall’Antitrust. Il motivo è il pandoro di beneficenza messo in commercio a Natale 2022, per il quale l’azienda produttrice aveva già effettuato una donazione prima della comparsa sugli scaffali del pandoro. L’operazione di beneficenza, quindi, non sarebbe stata in alcun modo finanziata dall’intervento di Chiara Ferragni, causando la multa.

Lei ha risposto con due Instagram stories, nelle quali ha scritto: “Mi dispiace che dopo tutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. È stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta dall’azienda all’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta“.

E poi ha aggiunto: “Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione, e messo in dubbio la mia buona fede. lo e la mia famiglia continueremo a fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita. E dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti“.

Insomma, ha annunciato che farà appello. Dopo la multa, però, Chiara Ferragni si è chiusa in un insolito silenzio social. Non ha pubblicato più stories né tantomeno post, tanto da essere ricomparsa solo sul profilo di Fedez alla recita di Natale del figlio Leone.

Chiara è comparsa infatti in una Stories accanto a Fedez e Vittoria, seduta nel teatro della stories a guardare lo spettacolo del figlio con in testa un cappellino nero. Stop. Solo pochi secondi, niente di più. Quando tornerà davvero?

