Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza a Dubai: ecco quanto costa una semplice cotoletta al ristorante del resort che li sta ospitando.

Chiara Ferragni e Fedez sono attualmente in vacanza a Dubai per le festività pasquali, insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Tuttavia, il loro soggiorno in un lussuoso resort è stato oggetto di qualche polemica a causa del menù proposto dal ristorante dell’hotel e dei suoi elevati prezzi.

LEGGI ANCHE :– Chiara Ferragni, quel dettaglio ‘strappato’ nella foto piccante fa il pieno di commenti: cosa hanno notato i fan

In particolare, una foto di una semplice cotoletta ha rivelato il prezzo esorbitante di questo piatto nel ristorante del resort, chiaramente fuori dalla portata di molte persone. Ma quanto costerà la cotoletta presa da Chiara Ferragni? La cifra da capogiro vi sorprenderà.

Chiara Ferragni: ecco quanto costa la cotoletta a Dubai

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nelle Instagram Stories di Chiara Ferragni è comparsa una foto della cotoletta da lei scelta al Bulgari Resort di Dubai. Partiamo con il dire che si tratta di un ristorante di lusso in una delle località più esclusive al mondo. E già questo basterebbe a capire che non si tratta di un locale adatto per tutte le tasche.

Abbiamo quindi dato un’occhiata al menù del ristorante, coi prezzi bene esposti. La “Cotoletta di vitello alla Milanese” è offerta a ben 320 euro. Non certo poco. Basta leggere più approfonditamente il menù per scoprire che un semplice spaghetto al pomodoro costa 150 euro, un risotto alla milanese 170 euro e un filetto di manzo fondente con salsa al pepe verde 390 euro.

La richiesta particolare di Chiara ai suoi fan: bisogna comprare dei mobili per la sua nuova casa. I dettagli

Dopo l’archiviazione dei rumors sulla presunta crisi con Fedez, Chiara Ferragni sta già progettando nuove attività per il futuro. Mostrandosi finalmente rilassata come non la si vedeva da tempo, ha deciso di condividere tutto con i suoi follower. In particolare, nelle sue storie ha fatto una richiesta particolare ai fan: aiutarla ad arredare la sua nuova casa.

“Con i miei architetti sto facendo un lavoro molto interessante di interior design ma mi servono ancora più ispirazioni. Quindi, se avete delle pagine o dei brand che amate e da consigliarmi mettetemeli qua”, ha rivelato. Insomma, la Ferragni cerca ispirazione. Tutti pronti ad aiutarla?

Photo Credits: Kikapress