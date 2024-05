L’ex dipendente di Chiara Ferragni svela cosa i suoi collaboratori facevano in magazzino: scopri di più sulle sue particolari richieste.

Sta facendo scalpore una particolare rivelazione diventata subito virale in rete su Chiara Ferragni, da parte di una ex dipendente delle sue aziende che ha svelato alcuni retroscena sui modi nei quali la celebre imprenditrice digitale gestisce – o gestiva in passato – tutti i suoi business. La rivelazione sta facendo scalpore soprattutto perché arriva dal libro “Il vaso di Pandoro” di Selvaggia Lucarelli, nel quale vengono svelati numerosi piccoli segreti più o meno noti riguardo a tutta la discussa gestione dell’ormai ex moglie di Fedez. Ma cosa c’è di tanto particolare su queste rivelazioni riguardanti Chiara Ferragni? Cosa erano costretti a fare i suoi dipendenti? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Chiara Ferragni: cosa rileva su di lei una ex dipendente

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il libro “Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“, firmato da Selvaggia Lucarelli, si propone di offrire una visuale completa sul fenomeno Ferragni (e Fedez) da tutte le angolature.

C’è un dettaglio in particolare che sta facendo discutere, tanto da essere diventato subito virale in rete.

Una ex dipendente di Chiara Ferragni avrebbe svelato che ogni giorno arrivavano all’influencer tantissimi regali dagli sponsor o da quei marchi che aspiravano ad esserlo: capi d’abbigliamento, accessori, make up, gioielli… Le dipendenti erano quindi ‘costrette’ a mandarle le foto di tutti i prodotti: quelli che le piacevano dovevano esserle recapitati a casa, il resto veniva messo in magazzino.

Una volta in magazzino, che fine facevano questi prodotti? “Finivano in una grande riffa, un’estrazione a sorte fra i dipendenti a Natale“, rivela la donna. Che aggiunge: “Due volte l’anno c’era lo svuotone dall’ufficio, ovvero i dipendenti potevano entrare nella stanza con la roba accumulata che lei non voleva e potevano scegliere quello che preferivano“.

Chiara Ferragni, il gesto per Fedez dopo le notizie sulle sue condizioni di salute: cosa ha fatto stupendo tutti

Nel frattempo arriva una nuova notizia su Chiara Ferragni: sembra che sia preoccupata per le condizioni di salute di Fedez, riaccendendo le speranze di quei fan che non si sono ancora rassegnati alla separazione della coppia.

Stando a un restroscena lanciato in rete da Il Messaggero, dopo il problemino da lui avvertito lo scorso fine settimana, Chiara avrebbe chiamato la mamma di Fedez per rassicurarsi che il papà di Leone e Vittoria stia bene.

Photo Credits: Shutterstock