Chiara Ferragni sarà da Fazio domenica 3 marzo, ma l’influencer era già stata a Che Tempo che Fa nel 2017. Cosa disse allora di Fedez?

Domenica prossima, il 3 marzo 2024, Chiara Ferragni si recherà come ospite da Fabio Fazio, dove è probabile che chiarisca la questione della sua separazione da Fedez. Tuttavia, non tutti sanno che la celebre influencer è stata ospite a Che Tempo Che Fa già altre due volte. La prima, in particolare, risale addirittura al 26 febbraio 2017. Da allora, le cose sono molto cambiate. Se all’epoca Chiara era stata insignita del titolo di influencer di moda più importante del mondo da Forbes, oggi soffre per le conseguenze del pandoro gate. E, per quanto riguarda l’amore, nel 2017 aveva intrapreso la sua relazione con Fedez solo da qualche mese, mentre oggi sembra essere arrivata al capolinea… insomma, era un altro mondo. Ma cosa disse esattamente nel salotto di Fazio, all’epoca in onda su Rai Tre? E cosa è cambiato in questi 7 anni?

Chiara Ferragni da Fazio nel 2017: cosa disse all’epoca l’influencer

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Per capire cosa è cambiato tra Fedez e Chiara Ferragni basta guardare la prima intervista di lei da Fabio Fazio, risalente al 2017.

Introdotta da ‘Vorrei da non posto‘ di Fedez e J-Ax e accompagnata dalla mamma, Marina Di Guardo, seduta in prima fila, la prima domanda di Fazio fu: “la mamma si è ripresa dello scherzo?”

Lei rispose: “Sì, non era nemmeno così… era una situazione così… Eravamo tutti a casa mia a Los Angeles per Natale. È stata un’idea di Fede. È arrivato tardi a un nostro appuntamento e ha avuto il coraggio di dire ‘ho avuto un’idea geniale per tua mamma, per Natale, dobbiamo regalarle un test di gravidanza e diciamo che sei incinta, facciamo un mega scherzo‘”.

All’epoca, i due stavano insieme da qualche mese e Leone sarebbe nato dopo più di un anno.

“Che scherzo!”, rispose Fazio che, rivolgendosi alla figlia disse: “Tesoro caro di papà, sappi che se ti venisse in mente di fare questo scherzo, sappi che papà muore“.

Alla fine della puntata inoltre, il conduttore disse: “Quando è venuto qua Fedez, io sono l’unico babbeo che non si è accorto che lui ti ha dedicato un cuoricino mentre cantava con J-Ax, un post-it con il cuoricino. Lo restituiamo a Fedez?” E poi, insieme alla Ferragni, fece il gesto del cuore come dedica a Federico.

Insomma, dall’epoca le cose sono molto cambiate… In vista dell’ospitata di domenica, è probabile che la Ferragni che vedremo da Fazio dopo 7 anni sarà molto diversa. Così come ogni riferimento a Fedez!

Photo Credits: Kikapress