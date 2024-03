Chiara Ferragni: compare un anello “pantera” al posto della fede nuziale: quanto costa il nuovo gioiello della celebre influencer.

Chiara Ferragni ha di nuovo attirato l’attenzione dei suoi follower (e anche dei suoi hater) sui social grazie a un nuovo accessorio di lusso sfoggiato durante la sua vacanza a Dubai al posto della fede nuziale. Dopo che abbiamo potuto ammirare le foto dei festeggiamenti per i compleanni dei suoi figli Leone e Vittoria (rigorosamente di spalle), un dettaglio della nuova vacanza dell’imprenditrice digitale non è passato inosservato: il suo anello nuziale è stato sostituito da un gioiello dal valore straordinario. Il nuovo ornamento, dal costo sorprendente, è stato identificato come la “Pantera” di un noto brand, un’opulenta creazione impreziosita da pietre preziose. Ma perché mai ha scelto proprio quell’anello per sostituire la fede? E, soprattutto, è vero che costa tantissimo, tanto da valere quasi quanto un appartamento?

Chiara Ferragni: il nuovo anello comparso al posto della fede vale quanto un appartamento

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo i compleanni dei figli, Leone e Vittoria, Chiara Ferragni è volata in vacanza a Dubai insieme ai bambini, postando una serie di foto dalle quali in molti hanno notato un dettaglio sulla sua fede nuziale.

Al posto dell’anello, infatti, è comparso un nuovo gioiello da più di 80mila euro (sul sito del brand che lo produce si trova a 83mila euro).

Si tratta del Panthère de Cartier, un anello che fascia il dito con la sua forma di pantera. Quello indossato dall’imprenditrice digitale è la variante in oro bianco 750/1000 decorato con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante 1,82 carati.

Già in passato Chiara lo aveva mostrato nelle sue foto ma stavolta il passaggio sembra definitivo, dato che è comparso all’anulare sinistro, al posto della fede, dove prima d’oggi non era mai stato messo.

La reazione di Fedez per quella foto senza fede nunziale: Chiara Ferragni sbotta contro di lui

Non sappiamo come abbia reagito Fedez nel vedere quella foto di Chiara Ferragni senza fede, ma possiamo ipotizzarlo. Anni fa, dopo 10 giorni dal matrimonio, il buon Federico fece cadere il suo anello nuziale ricevendo un messaggio chiaro dall’allora moglie: “Ti prendo a schiaffi se lo perdi“.

