Chiara Ferragni è “sparita” dai social dopo una litigata telefonica con l’ex marito Fedez? Cosa è successo in queste ore

Spunta una nuova notizia che arriva dai meandri del web e dal folto corridoio di gossip che, passando dai social e facendosi strade nel più antico passaparola, fa riferimento al fatto che Chiara Ferragni sia stata in qualche modo “messa ko” dall’ex marito Fedez dopo una presunta litigata al telefono che ha portato alla sua “sparizione” dai social delle ultime ore. Ma cosa si sono detti gli ex Ferragnez? E quanto c’entrano davvero i nuovi problemi di salute del rapper? Quanto invece si tratta di una serie di recriminazioni tra ex? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutto quello che sembra essere successo.

Litigata telefonica tra Fedez e Chiara Ferragni: cosa è successo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La pagina di gossip VeryInutilPeople ha annunciato che, a quanto pare, durante l’ultimo ricovero in ospedale di Fedez c’è stata una litigata telefonica tra il rapper e Chiara Ferragni.

Federico – lo ricordiamo – è stato trattenuto in ricovero per un’emorragia interna.

Poi, in un’altra storia, la pagina precisa che pare che Fedez abbia accusato Chiara di non essere andata a trovarlo in ospedale…

Insomma, la situazione sembra ripetersi e la frattura tra i due si fa sempre più incolmabile.

Che il litigio sia avvenuto davvero? A quanto pare ci sarebbero dei testimoni… Quel che è certo è che Chiara è “sparita” dai social da qualche giorno. C’entrerà la situazione con il suo ex?

Il video di Tik Tok di Chiara Ferragni che ha fatto perdere la pazienza a Fedez: ‘Non mi è mai piaciuto’. Il video ‘incriminato’ con l’amica Veronica

Intanto, storie sulla litigata con Fedez a parte, sui social spopola un video della fine di giungo, nel quale Chiara Ferragni è insieme all’amica Veronica Ferraro e sembra lanciare una vera e propria frecciatina all’ex marito.

Con la didascalia “Quando quell’amico si rivela per quello che è“, le due usano le parole di Tina Cipollari: “Da quando è sceso da quella scala che non mi è mai piaciuto“. “E io l’ho pure difeso, io ci credevo“, dice poi Chiara usando le parole di Gianni Sperti. E quindi ancora Veronica con la voce di Tina: “E tu poi? Capirai, di chi stamo a parlà. Tu credi pure alla befana!”.

