Scoppia la polemica sui canali social di Chiara Ferragni in occasione dell’uscita della nuova stagione di The Ferragnez. Ecco il perché

La seconda stagione di The Ferragnez – La Serie è finalmente online su Prime Video ma l’annuncio di Chiara Ferragni non sembra cogliere troppo nel segno. Ma cosa sarà mai successo all’imprenditrice digitale più celebre d’Italia? Cosa mai non sarà piaciuto ai suoi fan?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scorso 17 aprile Chiara Ferragni aveva annunciato, tramite un post sui social, che il 18 maggio sarebbe uscita finalmente la seconda stagione di The Ferragnez. Inoltre, dopo l’estate, sarà pubblicato anche un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che i commenti comparsi sotto il post dell’influencer sono in gran parte negativi.

“La pena è per i poveracci che vi guardano. Voi costruite imperi sull’analfabetismo della gente“, ha scritto una persona. E un’altra fa eco con “Mado, non se ne può più di questi due“. E qualcuno ci scherza con un “Non vedo l’ora di perdermelo“.

E c’è chi arriva a chiedersi: “Ma tutta sta gente che li odia? Io non capisco ‘sti commenti. Se non vi piacciono impiegate il tempo in un qualcosa di bello“. Mentre qualcun altro invita i Feragnez a fare autocritica: “Non c’è un commento positivo… mi farei due domande fossi in voi…”

Cosa è stato notato nella prima puntata della nuova stagione ‘The Ferragnez’: quel gesto che colpisce

Nel frattempo, chi ha guardato già la nuova stagione di ‘The Ferragnez‘ è rimasto completamente affascinato dalla prima puntata. A quanto pare, nonostante i rumors sulla crisidella loro storia, sembra che Fedez e Chiara Ferragni siano più complici rispetto alla prima stagione.

Sarà davvero così? Non resta che guardare per scoprirlo.

