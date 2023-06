Gaffe online di Chiara Ferragni che prima sfrutta una nuova funzione di Instagram, poi delude molti fan: ecco cosa è successo con le foto della nuova casa.

La regina dei social, Chiara Ferragni, sembra aver fatto una piccola gaffe che non è sfuggita all’occhio attento dei suoi fan, specie quelli più accaniti: qualcosa che riguarda la sua nuova casa. Le cose online sono subito degenerate lanciando l’intera faccenda in un vortice di polemiche. Ma cosa avrà mai combinato di tanto terribile la divina Chiara? E suo marito Fedez c’entrerà qualcosa? Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo.

Chiara Ferragni: la gaffe sulle foto della nuova casa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Meta ha dato in esclusiva ai Ferragnez la possibilità di testare delle chat private di gruppo su Instagram e la fashion influencer aveva promesso qualcosa di speciale a chi avesse accettato il suo invito ad iscriversi, ovvero dei “behind the scene”.

L’attesa dei fan più accaniti per scoprire quali fossero queste foto e video esclusivi che Chiara aveva promesso di condividere solo con i membri del gruppo privato era quindi altissima. Ma il tutto si è concluso con grande delusione.

Innanzitutto perché il gruppo prevede un’interazione solo dal lato della creator. I fan possono solo mettere reazioni a ciò che scrive lei, ma non possono rispondere direttamente.

Poi perché le cose non sono andate proprio come previsto: le foto della nuova casa, inizialmente pubblicate sul gruppo privato, sono poi apparse anche sull’account ufficiale Instagram di Chiara Ferragni, scatenando così i malumori dei fan. Un dettaglio apparentemente innocuo, ma che ha suscitato qualche perplessità tra coloro che si erano iscritti con l’aspettativa di vedere contenuti esclusivi.

C’è chi, in maniera del tutto ironica, ha detto roba come “Chiara sei fake perché avevi detto che nel gruppo mandavi contenuti esclusivi, invece le stesse foto le hai postate per tutti”. Ma è un tipo di commento che rende bene l’idea. Anche se c’è anche chi ha provato a spiegare che Chiara aveva parlato solo di contenuti “in anteprima” e non certo “in esclusiva”.

Photo Credits: Kikapress