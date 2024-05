La ‘sfortuna’ di Chiara Ferragni nascosta in un dettaglio in camera da letto di quella villa sul lago di Como ora in vendita? Cosa avevano notato i fan.

Per anni Chiara Ferragni è stata sulla cresta dell’onda e sembrava che qualsiasi cosa toccasse si trasformasse automaticamente in oro (e follower), tanto è vero che solo un anno fa – insieme a Fedez – aveva comprato una villa sul lago di Como. Ora che la fortuna sembra non girare più dalla parte della celebre influencer, tuttavia, ci è venuto in mente il fatto che forse quella bellissima casetta sul meraviglioso lago comasco aveva già con sé qualche segno della “sfortuna” che da lì a qualche mese avrebbe cominciato a colpire la divina Chiara. Un caso su tutti è rappresentato dai letti della villa, sui quali i follower e gli hater della Ferragni avevano già avuto da ridire all’epoca. Che essi siano stati il segno premonitore di tutto quello che sta accadendo dopo?

Chiara Ferragni: la villa del lago di Como in vendita. Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. È notizia di oggi il fatto che la villa sul lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni, ‘Villa Matilda’, è stata messa in vendita. Acquistata un anno fa per circa cinque milioni di euro, si tratta di una bellissima casa a tre piani, con accesso diretto al lago, piscina a sfioro e un parco di circa 1000 metri quadrati.

Chiara Ferragni e Fedez l’avevano acquistata nell’estate 2023 e sembrava essere la realizzazione di un sogno, a due passi dalla villa di George Clooney.

All’epoca, Chiara Ferragni pubblicò sui social le fotografie della casa, raccogliendo tutte le angolazioni della villa e tanti commenti da follower ed hater.

Questi ultimi, in particolare, avevano notato che c’erano due letti separati e non un letto matrimoniale, parlando già di una presunta crisi dei Ferragnez. Che questo dettaglio abbia in qualche modo portato sfortuna a Chiara, dato tutto quello che è successo dopo?

Di chi è davvero la Villa sul Lago: non è di Chiara. Chi è il proprietario della bellissima casa in vendita

La villa da sogno sul lago di Como, però, sembra non essere di Chiara Ferragni. Secondo il settimanale Oggi, anche se la comprò insieme al marito, in realtà, pare che appartenga completamente a quest’ultimo – mentre Chiara sarebbe invece proprietaria della casa milanese di CityLife.

Photo Credits: Kikapress