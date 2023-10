Chiara Ferragni mostra nuove foto della casa in costruzione e uno dei commenti finisce per diventare virale…

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato già da qualche mese il loro trasferimento nella nuova casa di Milano, attualmente in costruzione. L’appartamento dei Ferragnez è una penthouse situata nel quartiere di CityLife, nello stesso distretto dove la coppia vive con i loro due figli, Leone e Vittoria, e Paloma, la nuova cagnolina arrivata da poco.

Questo nuovo capitolo della loro vita sta ricevendo grande attenzione sui social, che si accende di nuovo interesse ogni volta che Chiara condivide foto inedite della casa. L’appartamento è un attico a due piani, collegato da una maestosa scala a chiocciola. Tra i comfort, spiccano una piscina condominiale e un camino.

Chiara ha condiviso su Instagram un nuovo carosello di foto che dà un assaggio degli interni della sua futura dimora. La casa è adornata da lussuosi dettagli in marmo e l’illuminazione è quasi completata, creando un’atmosfera che promette di essere accogliente e sofisticata.

Tuttavia, nei commenti ne è apparso uno piuttosto insolito, di una nota azienda funeraria. In risposta alle foto di Chiara, l’azienda ha scritto che la casa “sembra la nostra funeral house”. Il commento ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan, diventando immediatamente virale.

La strana struttura nella nuova cucina di Chiara Ferragni: a cosa serve? È la ciotola del cane in marmo?

Un altro dettaglio che non è sfuggito agli occhi degli utenti si trova in cucina, precisamente vicino a quello che dovrebbe essere il tavolo della cucina.

“Che cos’è quella cosa in marmo per terra in cucina vicino al tavolo?” ha chiesto un utente curioso, “Sarà la ciotola per il cane” ha commentato qualcuno. La struttura, infatti, sembrerebbe una di quelle vasche in marmo dove scorre l’acqua, ma come ha fatto notare qualcun altro potrebbe anche essere una struttura in via di definizione per una seduta. Non resta che attendere ulteriori dettagli.

Foto: Kikapress