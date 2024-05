Chiara Ferragni piange su TikTok in un video reaction a un contenuto romantico: cosa l’avrà mai fatta commuovere?

Chiara Ferragni, specie dopo il ritorno sui social in seguito allo scandalo pandoro e la rottura con Fedez, si è lanciata tantissimo anche su TikTok, mostrandosi in un nuovo video in cui piange lacrime di commozione. L’influencer ed imprenditrice digitale, che di certo non sta vivendo un periodo troppo facile della sua vita personale e professionale, sta infatti trovando un nuovo seguito anche sul social network cinese, dal quale sta postando tantissimi video brevi, a volte di semplice reaction ad altri contenuti già presenti sulla piattaforma. Ma cosa l’avrà mai fatta commuovere così tanto da farla scoppiare a piangere? Andiamo a scoprire insieme il video incriminato.

Chiara Ferragni piange su TikTok guardando video di innamorati

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sul profilo TikTok ufficiale di Chiara Ferragni è comparso un video nel quale la si vede mentre piange.

“Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend“, ha scritto, mostrandosi fragile, emozionata e commossa.

Ad averla fatta scoppiare in lacrime è stato un video che, sulle note de “Le parole più grandi” di Coez, mostra video e immagini di coppie innamorate.

Inutile dire che il video, in cui si mostra una Chiara Ferragni diversa, che piange e appare meno energica dell’imprenditrice che siamo abituati a vedere, ha fatto più di 700mila visual, e quasi 100mila like…

Insomma, la versione fragile e romantica di Chiara piace molto… che lei ne approfitti per creare un nuovo trend?

Photo Credits: Shutterstock