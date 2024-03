Chiara Ferragni: dopo la copertina de L’Espresso in cui compare come Joker la sua reazione sui social. Cosa ha detto su Instagram.

Fa discutere la prima pagina de L’Espresso oggi in edicola, sulla quale Chiara Ferragni è stata rappresentata truccata come Joker di Batman all’interno di un’inchiesta sulle sue società, i suoi partner d’affari, i manager e la trasparenza in generale. Come era immaginabile, lei non l’ha presa certo bene e se, da un lato, ha minacciato azioni legali contro il noto settimanale, dall’altro ha pubblicato un video sui social nel quale ringrazia i fan per la solidarietà dimostrata durante questa ennesima vicenda controversa che la riguarda. Ma come ha risposto Chiara nei confronti di quella copertina? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Chiara Ferragni: la copertina de L’Espresso con Joker e la reazione dell’influencer

Chiara Ferragni è stata raffigurata sulla prima pagina de L’Espresso con le sembianze di Joker, il villain della serie di Batman. Il settimanale, infatti, l’ha messa al centro di un servizio sulla rete di società dell’influencer, accusandola di muoversi tra “partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa“.

Di sicuro, però, la cosa non poteva rimanere lì, tanto che la fondatrice di The Blonde Salad ha subito emesso una nota nella quale fa sapere che “ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso“.

Ha inoltre “diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione, prevista per domani 8 marzo, del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo“.

Ma non è tutto. In una Instagram Stories ha parlato direttamente ai suoi follower: “Sono appena arrivata a New York, sono qua per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse. Però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri ci siete e per me è importantissimo. Grazie, buonanotte“.

Povera Chiara, ora esce fuori anche questo gossip su Fedez: chi avrebbe baciato appassionatamente davanti a un bar

Ma non è tutto: oltre alla copertina di Joker per Chiara Ferragni arriva un’altra doccia fredda, firmata Elisa De Panicis. L’ex concorrente di Supervivientes ha scritto in una Instagram Stories: “Tra Fedez che a Parigi si limonava una tipa davanti a me per tre ore e la cover de L’Espresso, ma dico io! WTF? Senza parole. Posso solo dire che #WeDontNeedAMenToBeAWan“.

Messaggio di solidarietà, a prima vista, ma che lancia una bomba non indifferente… sarà vero?

Photo credits: Kikapress