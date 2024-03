Chiara Ferragni dà ai suoi fan la possibilità di scrivere sotto ai suoi post: dopo le stories sibilline ha riaperto i commenti per la prima volta dopo lo scandalo pandoro.

Chiara Ferragni ha recentemente riaperto la possibilità di commentare i suoi post su Instagram, dopo un periodo di chiusura seguito allo scandalo pandoro e al celebre video di scuse che tanto aveva fatto discutere: il suo ritorno è avvenuto in modo più discreto e edulcorato, con post e stories che riflettono una certa timidezza rispetto al passato. Oggi, però, c’è stata la riattivazione dei commenti, annunciata attraverso un nuovo post in cui mostra la crescita dei suoi capelli rispetto ad aprile 2023. Ciononostante, i commenti sembrano essere prevalentemente positivi, facendo sollevare più di un’ipotesi di un possibile filtraggio preventivo da parte della celebre influencer ed imprenditrice digitale. Cosa avrà mai fatto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo lo scandalo pandoro, Chiara Ferragni è tornata sui social, sebbene in maniera del tutto edulcorata. Sul suo profilo sono tornati i post, per molto tempo privati da ogni forma di commento, così come anche le Stories, sebbene siano un po’ più timide di un tempo.

Giusto qualche giorno fa, il web è incappato in una gaffe commessa appunto in una sua Instagram Stories, nella quale Chiara ha scritto “Buona notte amici, vi leggo sempre e vi ringrazio“.

Peccato che, come aveva fatto notare Fran Altomare sui social, “i commenti sono chiusi da un mese“. Cosa legge allora Chiara Ferragni?

Ora lo sappiamo: i commenti dei fan! Dato che sui post ha da pochissimo riattivato la possibilità di commentare. Insomma, dopo la gaffe di quella stories, Chiara Ferragni ha deciso di riaprire al pubblico ogni possibilità…

Lo ha fatto per un nuovo post, nel quale mostra come stanno crescendo i suoi capelli rispetto ad aprile 2023. Ad ora i commenti sembrano essere tutti positivi… ci sarà forse qualche filtro fatto a monte?

In realtà sì. I commenti sono stati sbloccati ma sono ancora limitati… come se l’unlock fosse temporaneo. Quanto tempo passerà prima che riaprano definitivamente?

Anche la sorella di Chiara costretta a farlo: cosa è successo su Instagram da ieri

Nel frattempo in molti si sono accorti che anche Valentina Ferragni, la sorella di Chiara, ha bloccato i commenti sul suo profilo.

Qual è il motivo che si nasconde dietro questa decisione? Anche lei è stata costretta a farlo per limitare gli insulti dopo il caso pandoro?

Sembra che nelle ultime ore la regina delle Influencers Chiara Ferragni abbia deciso di riaprire i commenti sui suoi social. Una decisione che nessuno si sarebbe aspettato. Soprattutto dopo la sua ospitata a Che Tempo Che Fa. Difatti, a maggior ragione dopo l’intervista da Fabio Fazio, l’influencers è stata aspramente criticata.

Un tipo di azione che Chiara Ferragni ha voluto fare per far capire ai suoi followers di “essere cambiata”. Almeno in apparenza. Alla fine, però, non le è andata così bene. Pare abbia ricevuto una valanga di critiche che, forse, la costringeranno a richiudere i commenti.

Sembra anche che Fedez abbia fatto una sorta di dedica social a Chiara Ferragni. Forse per alleggerirla dal peso di questi ultimi avvenimenti? “Finisce sempre bene, altrimenti non è finita” le parole del rapper alla moglie.

Staremo a vedere cosa succederà!

