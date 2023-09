Chiara Ferragni si fa il segno della croce prima di lanciarsi: i commenti la massacrano online. Scopriamo il motivo.

Chiara Ferragni ha causato una serie di discussioni in rete a causa di un gesto mostrato online in un carosello postato su Instagram: il segno della croce. Ma in quale occasione Chiara, pur essendosi dichiarata non credente, avrebbe fatto quel gesto? E per quale motivo sta facendo discutere così tanto il popolo del web?

Chiara Ferragni si fa il segno della croce: la polemica del web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni ha trascorso un week-end a Interlaken, affascinante località svizzera tra il lago di Thun e il lago di Brienz, nel bernese. Ebbene, tra foto di esperienze e i suoi outfit migliori, ha pubblicato qualcosa che ha fatto assolutamente discutere.

In un carosello volto a raccontare l’intera esperienza, infatti, Chiara ha pubblicato anche un video nel quale la si vede cominciare un’esperienza da brividi. Chiara ha infatti provato l’aquila “First Glider“, nella quale si fluttua su un’aquila legata ad un filo in velocità, godendosi dall’alto il paesaggio montano.

Ebbene, quello che ha fatto discutere è che Chiara Ferragni, prima della partenza dell’aquila, si è fatta il segno della croce, scatenando una polemica senza precedenti online.

“Perché ti fai il segno della croce…pare che tu non sia credente!”, ha scritto una persona. E un’altra ha continuato: “Fa strano raccomandarsi a Dio pur non credendo in esso“. O ancora: “hai detto che non sei credente, perché hai fatto il segno della croce? È una mia curiosità non critica. Grazie per la risposta“.

La ragione della polemica sta nel fatto che Chiara Ferragni pare essersi sempre dichiarata non credente, così come il marito Fedez.

Logico quindi che quel gesto abbia potuto far gridare allo scandalo i credenti, specie se si pensa che Chiara abbia potuto interpretarlo come un gesto scaramantico. Quale sarà la verità?

Tutti sanno anche che Chiara Ferragni e Fedez non si sono sposati con rito religioso, ma civile. I loro figli Leone e Vittoria, inoltre, non sono battezzati.

Qualche tempo fa, prima di sposarsi, Fedez rispose ai suoi follower su Instagram, dicendo: “Se credo in dio? NO. Quando battezzo Leo? Il 30 febbraio”. Aggiungendo poi: “Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo“.

