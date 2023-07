Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto di famiglia senza Fedez, finendo subito bersaglio degli haters. Ecco la sua risposta alle critiche.

Chiara Ferragni ha postato una foto di famiglia su Instagram, peccato che lo abbia fatto senza Fedez. Un gesto semplice e affettuoso che però le ha scatenato addosso le critiche di diversi hater, che sembrano non aver apprezzato il fatto che la divina influencer abbia indicato come “famiglia” sua madre e le sue sorelle ma non il marito. Insomma, quell’immagine ha scatenato un discreto polverone in giro per i social, ma è stata la stessa Chiara a rispondere in maniera piuttosto piccata alle accuse che le sono state mosse.

Chiara Ferragni: la foto di famiglia senza Fedez e le critiche ricevute

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto su Instagram mentre era sul lago di Como insieme alla famiglia. Nelle immagini compaiono sia lei che le sorelle, Valentina e Francesca, il figlio di quest’ultima e quelli di Chiara stessa, Leone e Vittoria. C’è inoltre sua mamma, Marina Di Guardo. Quello che però in molti hanno notato è che Fedez manca completamente.

Fin qui nulla di strano se non per il fatto che Chiara abbia voluto commentare la foto con un “La famiglia“, con tanto di cuore.

Il fatto che però il marito fosse totalmente assente dalle immagini, ha subito scatenato una serie di critiche da parte degli haters, in particolare quelle di un’utente che pare non aver gradito affatto l’assenza del rapper.

“La famiglia è: tuo marito ed i tuoi figli“, ha infatti scritto una persona, ottenendo diversi like ma anche la risposta piccata dell’influencer.

Chiara Ferragni ha infatti risposto direttamente, replicando che, anche senza Fedez, quello è un vero e proprio ritratto di famiglia perché “famiglia sono anche i miei genitori, le mie sorelle, mo nipote, i miei amici cari, i miei suoceri, etc. Che commento inutile“. E se il commento dell’hater aveva guadagnato 63 like, quello di Chiara ha raggiunto e superato in poco tempo quota mille… giusto per chiarire che i fan sono dalla sua parte!

Photo Credits: Kikapress