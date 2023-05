Nuovo colpo di scena all’Isola: scoppia il ciambella gate e il protagonista è l’insospettabile Alessandro Cecchi Paone

Durante la quarta puntata de “L’Isola dei Famosi”, Alessandro Cecchi Paone ha prima mostrato il suo lato ribelle minacciando di lasciare lo show se costretto a giocare in solitaria e diviso dal suo fidanzato Simone Antolini, poi ha fatto una confessione a Ilary Blasi.

Durante la notte, infatti, ha rivelato di aver mangiato una ciambella e del caffè zuccherato, violando così il regolamento del programma. L’infermiera che gli ha portato il cibo era stata incontrata in ospedale, dove gli autori lo avevano fatto entrare come accompagnatore di Simone, ricoverato per un controllo medico.

Cecchi Paone si è scusato e ha promesso di non mangiare nulla per un giorno se dovesse rientrare in gioco con il suo compagno, devolvendo il suo cibo alla tribù.

Ilary Blasi ha accettato le scuse ma diversi utenti sui social si sono lamentati: “Prima mangia e poi si scusa, intanto la ciambella è già bella che digerita”, “Quindi Cecchi Paone si è mangiato una ciambella e questa cosa viene detta en passant e va tutto bene?” hanno twittato alcuni.

‘Questa sconosciuta per te!’, nuova frecciata di Alvin in diretta contro Ilary Blasi

Intanto, i battibecchi amichevoli tra l’inviato Alvin e Ilary Blasi continuano, proprio come nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Durante l’ultima puntata in diretta, infatti, Alvin ha spiegato a Ilary che stava così vicino a Nathaly Caldonazzo, impegnata nella prova di resistenza in apnea, per sicurezza e per eventualmente intervenire in caso di bisogno, aggiungendo un “Hai presente l’empatia, questa sconosciuta per te?”.

Foto: Kikapress