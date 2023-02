‘Ciao Maurizio, sono tre giorni che penso…’, il commovente omaggio di Fiorello a Costanzo a Viva Rai2

Fiorello ha omaggiato Maurizio Costanzo durante l'apertura del suo programma Viva Rai2

Durante l’ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello non ha potuto fare a meno di rivolgere un pensiero a Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni.

“Ciao Maurizio, sai che sono 3 giorni da venerdì, da quando te ne sei andato, che penso a questo momento? A cosa dire di te senza essere banale. Sono 3 giorni che parlano di te, stanno dicendo cose meravigliose, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione” ha detto Fiorello, in apertura di puntata.

“So quanto ti piaceva ridere e noi quanto ci siamo divertiti. Abbiamo fatto i Blues Brothers, ti ho fatto fare Portos dei Tre Moschettieri, abbiamo ballato il cha cha cha […] Insomma, ne abbiamo fatte di cose divertenti. Adesso voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, ‘Se telefonando'” ha aggiunto.

È accaduto nella camera ardente di Costanzo, Maria De Filippi si presta a farlo davanti alla bara: il video indigna il web

Intanto, sul web circolano delle immagini di alcune persone che, una volta entrate nella camera ardente per omaggiare Maurizio Costanzo, hanno chiesto senza scrupoli a Maria De Filippi di fare un selfie con loro. La conduttrice, nonostante il difficile momento, non si è sottratta al volere dei fan.

“Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Uno a uno. Poi arriva quello che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può?”, “la gente è malata e irrispettosa, hanno raccontato quest’esperienza anche Gerry Scotti e Verdone… richieste di selfie e autografi in camera mortuaria e al cimitero” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

“Con il massimo rispetto per la memoria di Costanzo, scene come queste sono figlie di una società che è diventata quella che è anche grazie a personaggi quali la De Filippi. Nel mio mondo ideale, in una camera ardente neanche lo tiri fuori il cellulare dalla tasca”, “In quel momento quando il dolore è talmente forte, vai avanti per inerzia e sono sicuro al 100% che non hai la forza neanche dire di no a un selfie, perché il tuo pensiero è da un altra parte. Quindi non prendetevela con Maria ma con quei co****ni con il telefono in mano” hanno commentato altri.

Foto: Kikapress